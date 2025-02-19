金融科技產業聯盟成立 彭金隆：金融業異中求同打國際盃

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-19 19:09

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金管會主委彭金隆致詞時指出，台灣金融市場在全球競爭中，重要性越來越高，但科技實力、人才在金融科技領域中應該還有更大的發展空間，他直言，台灣金融市場處於高度競爭，在國際上規模又相對偏小，業者各自發展金融科技，即便窮盡很多努力仍難以達成期待的目標。

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彭金隆表示，希望台灣的金融機構能夠打團體戰，集結大家的力量，一起做有利於台灣金融市場的科技發展，雖然每家公司、集團都有自己的發展方向，但一定也有相同的目標，「金融科技產業聯盟」重要的使命就是異中求同、同中求好、大家共好。

金融總會理事長董瑞斌指出，現在是集體作戰的年代，產業聯盟的四大工作圈正是因應金融科技發展的機會和挑戰來設計，要如何突破和提高成功機會，業界的共同合作不可或缺，讓彼此間能夠一起學習成長。另外還有一項重要工作由兆豐銀行領軍反詐聯盟，已集結八大官股銀行及輸出入銀行共計 9 家，希望藉助科技力量，有效遏制詐騙問題。

「金融科技應用研發工作圈」首任召集人由中信金控擔任，負責針對金融業共通效益之特定場景進行主題式科技研發應用，加速整體創新應用並帶動研發量能；今年度將聚焦金融科技防詐，並持續探索潛在議題，包含金融大語言模型、中小 / 微型企業科技金融創新。

第一階段金融科技防詐議題，將與聯盟各工作圈協作，透過科技建構全國性「金融同業防詐平台」，由於單一行庫視角有限，號召同業串聯，以建構完整金流履歷，即時掃描異常事件即時通報，並攜手聯盟「異業生態共創工作圈」，運用聯合學習 AI 科技精準阻詐，守護民眾財產安全。

「數位金融實務規範建議工作圈」由玉山金控擔任召集人，負責研擬金融科技應用實務指南、協助建立金融科技基礎建設的各項標準，例如 AI 及雲端等，並回饋予相關公會與主管機關參考。首先規劃建立「金融無塵室」，讓未來跨機構合作案，均能確保金融資料應用的安全與合規性。將以「警示帳戶聯防」為第一個任務，與聯盟其他工作圈攜手進行跨金融機構的防詐任務。

另一個重點任務在建立「可程式化的 AI 治理制度」，將參考國外範例並建立國內標準，廣邀金融同業參與討論並凝聚共識。

「金融科技投資交流工作圈」由凱基金控擔任召集人，負責研議成立「創新科技母基金」，母基金初始規模規劃為新台幣 60 至 75 億元，主要來自金控業者的出資，同時也吸引其他金融機構共襄盛舉，創新科技母基金未來也將尋求國發基金參與投資，預期總金額可達新台幣 100 億元以上。

目標將探尋以創新科技為核心，可解決跨業、跨域、或跨境的技術，推動具市場潛力的解決方案落地；母基金規劃分配至少 40% 的資金在台灣創投市場以及所投資之金融科技可應用於台灣市場之創投，優先投資創新科技相關領域，涵蓋區塊鏈、人工智慧、大數據、數位支付與金融普惠技術等科技公司或全球知名科技基金，串連國際創新科技前沿，期待透過資金、技術與市場的整合，帶動台灣金融科技發展從「服務型」轉型為「技術創新型」，並協助與金融機構對接，拓展商業應用範圍。

「異業生態共創工作圈」則由國泰金控擔任召集人，將依聯盟目標，推動金融同業與異業夥伴合作，例如醫療、電信、零售、科技產業等，並串聯國際資源，尋求「跨業、跨域、跨境」議題的共同解方。