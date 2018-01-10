•企業投資結構必須優化，投資的重點要從硬實力轉向軟實力。以往投資的重心是土地、廠房、設備等基礎能力，現在投資的重心是科技、人才、服務等核心實力，軟實力高於硬實力，企業發展要從以量逐利轉向以智取勝。



•新經濟是經濟增長的全新推動力，當今新經濟以新產業、新業態、新模式為代表。新經濟對經濟的拉動作用有別於投資、出口等傳統動力，而是在生產率提升的維度，從本質上拉動經濟。這種創新型經濟將極大地提高社會生產力。



•創新與創業應緊密結合，方可有好的成效。第一創業必然創新，傳統創業已失去生命力，創業要有技術創新，模式創新，創業才有競爭力。第二創新需要創業，傳統創新難以為繼，創新要有創業精神、創業機制，創新才富於活力。



•在產能過剩的今天，強化供應鏈管理十分重要，這對於優化社會資源配置作用重大。供應鏈管理的關鍵是誠信與協同，最有效的手段是信息化，在評審優先供應商的基礎上，從用戶開始將經銷商、生產商、供應商互聯互通，打造智慧供應鏈。

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