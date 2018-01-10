台股早盤10900 點失守大立光回神、雙A兩樣情

台北股市今（ 10 ）日開盤漲 0.43 點，加權股價指數以 10915.32 點開出，不過隨後走低，10900 點大關失守。各類股部分，早盤電子股跌 0.4%、金融小漲。個股部分，指標股台積電與鴻海雙雙走跌，大立光則回神漲 1.7%，至於公布 12 月營收的宏碁與華碩則呈現兩樣情。

美股再創歷史新高，道瓊工業指數收漲 102.80 點，漲幅 0.41% ，來到 25385.80 點；那斯達克指數上漲 6.19 點或 0.09% 至 7163.58 點；標準普爾指數以上漲 3.58 點作收，漲幅 0.13% ，報 2751.29 點；費城半導體指數則逆勢大跌 12.97 點或 0.97% 至 1322.57 點。

台北股市昨（ 9 ）日上下震盪，收盤下跌 0.86 點，收在 10914.89 點， 10900 點關卡失而復得，成交值 1299.49 億元。台股今（ 10 ）日開盤漲 0.43 點，加權股價指數以 10915.32 點開出，不過隨後走低，10900 點大關失守。

各類股部分，早盤電子股跌 0.4%、金融小漲。其他有較多漲跌幅的有玻璃漲 2% 以上、觀光跌逾 1%。個股部分，指標股台積電跌 0.4%，來到 241 元附近。鴻海跌 0.7%，來到 91.1 元 。大立光回神漲 1.7%，來到 3810 元。

宏碁與華碩兩樣情，宏碁去年第 3 季獲利創下近 7 年新高，第 4 季營運持續強勁，上季營收達 670.96 億元，季增 11%、年增 9%，今早股價漲逾 1%，來到 25.6 元。華碩第 4 季月營收達 1134.27 億元、品牌營收 1034.15 億元，季減幅度約 1%、年減超過 1 成低於市場預期，因此股價跌超過 1%。

而早盤量大走升的個股有新光金、中石化、力麗、中鴻、開發金與橘子。其他，如華邦電、長榮、合晶等遭到調節有賣壓。

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