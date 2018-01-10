人民幣中間價大幅貶值239個基點 央行調整逆週期因子

新浪外匯訊 1 月 10 日，人民幣兌美元中間價報 6.5207，較上一交易日中間價大幅下調 239 個基點，調弱幅度創去年 9 月 12 日來最大。

隔夜市場，美元指數持續反彈，刷新逾 10 日高位至 92.64。截至北京時間 07：30 美指報 92.5483。

昨日下午，外匯市場爆出一則大消息，有媒體稱中國央行近期已通知中間價報價行暫停逆週期因子。晚間，央行回應稱，在人民幣對美元匯率中間價報價模型中，計算 “逆週期因子” 的 “逆週期係數” 由各人民幣對美元匯率中間價報價行自行設定。

受消息影響，昨日在岸離岸人民幣兌美元雙雙大跌，在岸人民幣接連跌破 6.50、6.51、6.52 和 6.53 四個整數關口，最低貶值到 6.5307，16 時 30 分收盤報 6.5207；離岸人民幣對美元的跌幅更為猛烈，累計跌逾 400 點，同樣接連跌穿上述四個關口，最低貶值至 6.5381，創去年 9 月來最大單日跌幅。

東北證券李勇 / 劉辰涵認為，逆週期因子調整意味著此前逆週期係數已完成任務，當屬情理之中。人民幣過快升值勢頭是本次係數調整重要原因，未來短期內人民幣過快升值勢頭暫緩。

外匯專家韓會師對第一財經記者表示，各家報價行將逆週期因子係數調整為 0 就可以使中間價不再受其影響。令逆週期因子暫停對中間價發揮作用，使人民幣匯率定價機制更為透明。韓會師強調，逆週期因子的變化並不代表著監管者想讓人民幣貶值，市場投資者根據自身對政策的理解而做出的反應並不代表政策本身的含義。

申万宏源報告引述有關中間價逆週期因子調整的報導稱，央行如期釋放信號，此時調整逆週期因子係數更主要在於避免人民幣短期過快升值。逆週期因子的任務已階段性完成；逆週期係數調整不代表匯率政策變化。一方面說明央行認為當前外匯市場不存在嚴重的非理性行為，另一方面也說明當前市場預期也較為健康；央行並非完全放棄逆週期因子，更不代表央行有意引導人民幣貶值。預計今年美元指數大概率圍繞 92 震盪，相應美元兌人民幣匯率波動區間可能在 6.3-6.6。

新聞來源：新浪財經