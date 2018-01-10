技術大師警告：美元指數若跌破91支撐 恐一路暴跌至85

美元指數持續反彈，刷新逾 10 日高位至 92.65，不過目前偏空趨勢仍未真正逆轉。全球金融市場 10 大技術分析大師之一的戴若 ‧ 顧比 (Daryl Guppy) 最新撰文警告，美元疲態似乎將繼續下去，因交易水準會指向下行趨勢。目前美元指數正位於 93 這一長期支撐位下方，但如果進一步跌破 91 這一潛在支撐水準，美元恐一路暴跌至 85。

美元指數走勢

FX168 財經網報，顧比在文章中指出，強勁的美國市場通常伴隨著強勢美元，但此次美元指數卻仍頑固的鎖定在 91-95 之間。這種疲弱有助於美國出口，但反過來又使進口產品對於企業和消費者來說更加昂貴，這些通常被視為對國內經濟增長產生負面影響。

9 月美元跌至長期支撐位 93 附近水準下方，現在再一次跌至此關鍵支撐水準之下，該水準下方新的潛在支撐點位於 91 附近。此一水準曾經幫助美元指數反彈，交易員將密切關注這一水準能否在 2018 年再次填補這一功能。

顧比說，如果再次測試成功，美元自 91 支撐反彈，那麼將構築一個雙底模式 (亦即 W 模式)，確立上行目標。上行首個目標是對 W 峰值 95 附近進行重新測試。潛在目標位於 99。

顧比說，若美元自 91 支撐反彈，那麼將構築一個雙底模式 (亦即 W 模式)。圖為美元指數週線圖。(來源：FX168 財經網)

不過，91 附近的潛在支撐水準並不強勁，弱點是它並不是一個歷史上的支撐水準，強勁歷史支撐水準位於 93 附近。自 2017 年 8 月以來，美元指數在 93 附近搖擺不定，震盪的下緣位於 91，震盪的上緣接近 95。如果未來自 91 附近支撐的反彈勢頭未能成功攀升至 95 附近的阻力位上方，那麼這種震盪模式將演變成成橫盤整理或整固。

顧比多重移動平均線 (GMMA) 指標顯示，美元從 95 這一強勁的阻力位回落，長期 GMMA 並未顯示出任何壓縮的跡象，顯示下行趨勢仍在繼續發展。

文章說，當長期 GMMA 開始壓縮時，下降趨勢就會發生變化。如美國政治不穩定性延續下去，將意味著美元可能會跌至這一交易區間低端 91 下方。

周線圖表顯示，在長期歷史支撐 93 和 85 之間沒有強大的支撐或整固區域，顯示如果持續跌至 91 這一新支撐區域下方，美元指數可能迅速下滑至 85。顧比說，如果 91 附近的支撐失守，交易商將會「做空」美元，利用 ANTSSYS 的交易方法從中獲利。