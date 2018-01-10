多元通路策略奏效，佐登-KY去年12月、全年營收雙創高

【財訊快報／何美如報導】佐登 - KY(4190) 台灣商品銷售與勞務認列同步成長，2017 年 12 月合併營收為 2.36 億元，創下歷史紀錄，較前年同期成長 11.27%，累計全年合併營收為 23.09 億元，更較前一年大增 25.71%，亦刷新歷史紀錄。佐登在全球設立近 700 家門市，2018 邁入成立 30 週年，將推出更多商品多頻道經營，精質化美容課程以提升勞務收入部分。2017 年業績逆勢成長的佐登，在台灣、中國大陸、馬來西亞等地區，在深耕多年的 SPA 門店、與寶雅合作全台開展的輕 SPA 店中店、虛擬零售通路等，多元渠道拓展市場，中國地區也透過加盟店轉直營店拉抬營運。



全新的 SPA 課程及年度新品上市反應正面，包括第 2 代升級版 DC 龍血素、全新研發有效美白的晶淬雪系列，在新通路、新產品推波下，全年營收攀至 23.09 億元，較前一年大增 25.71%，同步改寫歷史紀錄。12 月在台灣商品銷售與勞務認列同步成長，更創下歷史紀錄，合併營收達 2.36 億元，較前年同期成長 11.27%。



截至目前，佐登妮絲集團在全球已設立近 700 家門市。佐登表示，2018 年集團邁入第 30 年，將推出多項自行研發、生產的專利美顏新品，多頻道經營不同消費力的族群，行銷操作上也會不斷的因應市場脈動，陸續執行活動策略外，也將重點放在優化服務的品質，透過精質化美容課程，來提升勞務收入部分，進階達成品牌的優化。







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