【大昌投顧】盤前分析－國際紙漿價從2016年10月底至今漲幅超過6成



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，雖然早盤衝高，但隨即出現調節力道，跌幅一度擴大，尾盤拉升接近平盤，終止日線連 8 紅，以下跌 0.86 點作收。短線上月、季線趨勢向上，拉出長下影線，5 日線強勢守穩，依舊多方格局，量能若能持續，方有機會再創高，籌碼面外資由買轉賣，能否快速再買超，挹注台股動能，需觀察。

2. 櫃買指數相對加權指數弱勢，波動相較劇烈，跌幅擴大，失守 5 日線，中小型個股難免開始大幅震盪，不過整體仍是多方回檔，後勢量價若未出現背離，中小型個股仍有機會表現。

3. 金融指數尾盤拉升跌幅收斂，多方格局不變，後勢可持續追蹤。電子指數仍受季線反壓影響，且部分權值股修正，因此仍需觀察權值股走勢，而強勢族群有矽晶圓、IC 設計、電信服務等。傳產類股則由塑化、加工絲、造紙、觀光等表現較佳。

4. 市場傳出元月國際紙漿可望再調漲售價，使得昨日造紙類股相對加權指數抗跌表現，指標股華紙 (1905) 表示，國際紙漿價從 2016 年 10 月底至今漲幅超過 6 成。

5. 中國大陸先前針對水泥、玻璃產業實施去產能政策，使得水泥報價來至近 12 年新高，玻璃相關報價也有 2 成的漲幅，未來政策也將持續，價格有機會易漲難跌，相關台廠則可望受惠。

