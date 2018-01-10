台股盤中－金融傳產抵不住電子軟腳 創高10934點後狂瀉

台股今 (10) 日早盤受惠國泰金、富邦金與鋼鐵族群等金融傳產權值股力挺，開盤一分鐘內，即再度突破昨日高點 10931，達 10934 點，再改寫近 27 年半以來新高水準。不過，之後受制蘋果概念股鴻海與台積電表現疲軟拖累，大盤迅速翻黑，不但失守 10900 點大關，盤中跌超過 90 點，且賣壓有愈來愈重之勢。

金控業 2017 年 12 月獲利陸續出爐，金融股成為今天盤中亮點，其中國泰金 2017 年稅後淨利 567.7 億元，居 15 家金控之首，一早勁揚超過 1%，最高來到 56.7 元；富邦金去年自結稅後淨利 537.77 億元，儘管整體獲利輸國泰金，不過每股盈餘達 5.15 元仍是金控連 9 霸的 EPS 王，早盤也漲超過 1%，最高來到 53.5 元；帶動金融股漲多跌少，開發金勁揚超過 2%，元大金、中信金也都有 1% 漲勢。

原物料漲價題材持續發威，今天類股輪動到鋼鐵股，第一銅、官田鋼、世紀鋼亮燈漲停，燁興也狂飆超過 7%，東和鋼鐵、中鴻、豐興等都漲超過 3%。

不過，電子權值股卻成為壓盤絆腳石，台積電、鴻海同步開低，鴻海跌幅超過 1%，若跌勢不止，恐面臨 90 元保衛戰；台積電更是跌近 2%，最低打到 237.5 元。

其餘權值股方面，南亞科、長榮航、日月光、聯電、長榮、和碩與統一等都表現弱勢。

雙千金方面，股王大立光歷經昨天重挫，今天開高維持小漲，最高漲到 3815 元；股后精測則下挫超過 1%。此外，有機會成為台股第三支千金的精華，盤中翻黑，最低跌到 949 元。

整體來說，台股今天衝高到 10934 點再改寫 27 年半新高後，前波拱台股登高的主攻部隊蘋概股紛紛回檔修正，觀察台股盤面結構，三大區塊中仍以非金電表現最強，金融類股則是次之，電子股仍然相對弱勢。非金電以原物料為主軸，金融股則是持續呈現穩健上攻模式，資金大挪移狀況下，電子指數已出現季線下彎，短線要密切關注外資動向。