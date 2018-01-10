【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆美股持續創高，台股震盪整理

美股持續走揚創高，台股漲多震盪，加權指數平盤下整理，尾盤回到 10900 點之上，收盤小跌不到 1 點。終場台指期下跌 3 點 (-0.03%)，逆價差 33.89 點，電子期下跌 1.8 點 (-0.4%)，逆價差 1.38 點，金融期下跌 0.4 點 (-0.03%)，逆價差 2 點，非金電期上漲 85 點 (+0.67%)，逆價差 47.39 點。台指期下跌，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨多單減少 1098 口，淨空單部位 57 口；投信淨空單減少 64 口，淨空單部位 33664 口；外資淨多單增加 3639 口，淨多單部位 53313 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收長下影線黑 K 棒，各期均線走揚，籌碼面部分，單日成交量能 1302 億餘元，外資上市現貨賣超金額約 1.32 億元，期貨未平倉淨多單 53313 口，外資現貨多單小幅減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.84 變動到 1.83，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,000 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 169,353 口。

