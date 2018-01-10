【統一證券】盤前分析－低接買盤強勁，指數仍有高點可期



◆盤勢分析

台股指數歷經連八紅後，昨日盤中再創 10931 點新高，但擔心蘋概股表現及台幣升值匯損議題下，獲利了結賣壓出籠，電子股壓力較重，所幸傳產接棒續攻，無損台股指數表現。目前各期均線均呈多頭排列，加上外資多單持續加碼，指數盤堅可期。後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份—美國稅改法案正式實施，預期企業獲利提升下，美股頻創新高。此外，川普下一步將推動基礎建設，促進經濟實質成長，有利原物料族群表現。美國聯準會 FED 整體貨幣政策仍偏鴿派，且放寬金融監管為既定政策，有利金融業營運發展，在政策利多不斷下，美股推升動能持續強勁。

第二、族群持續輪動維持多方攻勢。昨日盤面觀察，市場預期美國將推動基礎建設計畫，加上中國環保限產下，原物料股族群接棒演出，台塑、台化、南亞、亞泥、台泥等權值股支撐大盤；矽晶圓也在短期的供給狀況持續吃緊下，市場資金推升環球晶、合晶股價走強。受惠離岸風電題材，世紀鋼、台船續攻漲停；台幣升值有利國外旅遊，雄獅大漲作收，類股題材持續交替使指數不乏上攻動能，而在企業普遍獲利展望皆佳、國際股市多頭氣氛帶動下，維持偏多操作。

第三、技術面觀察。昨日台股雖有波動拉回，但收盤留長下影線，不乏低接買盤，且維持在最強勢的三日線 10892 點之上。目前各期均線均呈多頭排列，月線仍扣抵在低檔 10500 以下，月線向上拉升速度加快，台股下檔支撐上升至 10700 點之上，雖然日 KD 指標呈現鈍化，但周 KD 及月 KD 皆為黃金交叉向上，高檔震盪籌碼換手明顯，台股仍有新高可期。

