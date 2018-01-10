台股盤前─內外資籌碼不退燒 驚驚漲格局支撐元月行情

儘管大多數電子股走弱，市場瀰漫著居高思危的氣氛，但在台塑集團大漲撐盤下，台股加權指數昨 (9) 日收盤僅小跌 0.86 點以 10914.89 點作收，成交值 1302.36 億元，由於外資在期貨淨多單部位持續加碼，加上內資持續買超、美股持續創高，市場多看好，元月行情仍有望隨國際股市強勢驚驚漲。

三大法人昨日合計買超 11.58 億元，其中外資賣超 1.3 億元，終止連 8 買，而投信買超 5.62 億元、自營商買超 7.28 億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2605 口至 19592 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 3639 口至 53313 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2887 口至 10080 口，顯示大額交易人對於後市看法仍偏多。

觀察美股持續走揚，為台股多頭添信心，道瓊工業平均指數收高 102.80 點或 0.41% 至 25385.80；Nasdaq 指數收高 6.19 點或 0.09% 至 7163.58；S&P500 指數收高 3.58 點或 0.13% 至 2751.2；費城半導體指數收低 12.97 點或 0.97% 至 1322.57。其中，S&P500 盤中創新歷史高點，也創下 1987 年以來最佳開年走勢。

從消息面來看，日本媒體報導，夏普今年春季將量產手機用 OLED 面板，打破三星稱霸 OLED 市場局面，鴻海集團也可藉此首度拿下 iPhone 面板訂單。

由於台股人氣回流，大戶積極參與台股萬點行情，據證交所統計，集中市場去年第 4 季成交值 1 億元以上自然人達 11851 人，季增 7.5%，創 2011 年第 3 季以來新高人數。

金管會主委顧立雄也指出，當沖降稅後，有 55% 的當沖投資人有實質獲利，且賺的錢比降稅前賺的還多，延長當沖降稅時間是既定政策，不過延長多久還要看財政部。

國泰金昨日公告去年自結稅後獲利達 567.7 億元，年增幅達 18%，獲利總金額穩居金控第 1 名，重新拿回失去長達 9 年的金控獲利王寶座，每股稅後盈餘 (EPS) 則為 4.48 元。

IC 設計廠聯發科宣布推出 NeuroPilot 人工智慧平台，要將 AI 帶入智慧手機與智慧家庭等消費性科技產品，Sony 表示，期待與聯發科在 AI 上合作。

法人指出，台股在日線連 8 紅之後，首度以小黑作收，市場正關注將登場的明日登場的大立光法說內容和未來展望，成為電子相關族群後續走勢的參考指標。

而儘管新台幣強升使投資人對電子業匯損擔憂、蘋果供應鏈仍持續有雜音出現，再加上行情逼近 11000 點整數大關前獲利了結賣壓逐步加重，不過，隨著類股不斷接棒輪動，整體多頭結構仍強勁。