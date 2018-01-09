台股盤後－就是要拚11000 金融台塑力抗電子權值跌勢 穩住10900灘頭堡

台股今 (9) 日電子三雄中的台積電及鴻海高掛免戰牌幾乎沒啥表現，而大立光在中場過後跌幅擴大，不過金融股發揮穩盤優勢，加上風電及資產概念股也連番上漲，抵銷了權值股下跌的壓力，尾盤由台指期跌幅收斂帶動，指數也急拉約 20 點，終場僅小跌 0.86 點，以 10914.89 點作收，成交值 1299.5 億元。

以中小型股為主的櫃買市場走勢又是虎頭蛇尾，受到遊戲及鋼鐵走跌拖累，指數開平高後隨即拉回翻黑，終場下跌 0.96 點，以 151.16 點作收，成交值 429.86 億元。日 K 線出現連 3 黑。

台股今天類股呈現跌略多於漲，其中跌幅最重的是光電類股，跌幅達 2.3%，玻陶、油電燃氣、電腦設備跌幅也超過 1%，電子零組件、汽車、建材營造、生醫、貿易百貨、其他類、食品、電機機械、金融等也均收黑。

至於上漲類股則有塑膠、造紙、化學、觀光、航運、紡織、資訊服務、化學生醫、電器電纜、通信網路、橡膠、水泥、鋼鐵、半導體、電子通路等均收紅。

電子三雄今天差點成為台股拖油瓶，儘管鴻海全場均在平盤之上，台積電也是力守平盤，然而股王大立光因為又遭到外資調降目標價影響，股價在中場過後出現明顯跌勢，失守 3800 元大關，同時也正式吃掉 2017 年全年的漲幅。

大立光走跌，也拖累整體光學族群跟跌，包括新鉅科、今國光、亞光、光耀、聯一光、佳凌、揚明光、玉晶光等也均收黑。

傳產族群則由台塑四寶帶頭，儘管台塑化走勢稍弱，但是台塑、南亞及台化等三寶漲幅都超過 2%，也推升二線廠包括中石化、國喬、台達化、聯成、華夏、台苯、恆大、地球、達欣等均收紅。

金融也由國泰金帶頭，台新金、開發金、新光金、合庫金也均收紅，另外票券股的華票，證券股統一證，也都見到買盤湧入。

鋼鐵則是有中國繼續進行供給側改革，以及風電題材帶動，包括世紀鋼及佳大攜手漲停，豐達科、中鴻、新鋼、高興昌、豐興、千興等也均上漲逾 1%。

分析師林孟漢表示，台股今天早盤因為日線已經連續 8 根紅 K 棒，引發部分逢高調節賣壓趁勢出籠，不過金融及傳產順利頂下電子三雄休戰的空檔，支撐指數相對抗跌，如果蘋概族群能夠減緩跌勢，甚至吸引部分低接買盤進場，指數仍有機會攻堅 11000 點整數關卡。