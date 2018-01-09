外資兩手策略 中止連8買仍續砍台灣50反1 三大法人買超11億元

台股今 (9) 日受到股王大立光領跌拖累，尾盤指數急拉約 20 點，僅小跌 0.86 點，以 10914.89 點作收。三大法人則是土洋對作，外資轉賣超 1.31 億元，終止連 8 日買超台股，並持續賣超台灣 50 反 1，已連續 8 日賣超，投信則買超 5.61 億元，自營商買超 7.28 億元，合計三大法人買超 11.58 億元。

台股今日光學族群走勢疲弱，不過金融股穩盤，加上風電及資產概念股也齊力上漲，抵銷了權值股下跌壓力，終場拉尾盤小跌 0.86 點，站穩 10900 點。

期貨部分，三大法人自營商單獨偏空，外資重新加碼多單 3639 口，淨部位多單又回升到 5 萬口以上，來到 53313 口；投信回補空單 64 口，淨部位空單來到 33664 口；自營商減碼多單 1122 口，淨部位又轉為空單 57 口，合計三大法人加碼多單 2581 口，淨部位多單為 19592 口。

外資今天中止連 8 天買超台股，同時外資賣壓也從電子權值股蔓延到面板族群，其中群創與友達更高居外資賣超前 2 名，另外之前的強勢族群印刷電路板華通與欣興等，也擠入外資賣超前 5 名之列，顯示換股操作意圖明顯。

台積電依然獲外資買盤加碼，只不過買超張數已經縮小到 2000 張以內，而鴻海也續遭外資賣超，已連 5 日賣超，而大立光也遭外資連續 2 天賣超。

金融股持續是外資主要避風港，包括新光金、開發金、元大金、第一金、玉山金、合庫金、華南金、台新金、國票金等仍繼續見到外資買盤加持。

傳產族群也同樣擠入外資加碼前段班，包括中鴻、華航、台化、長榮航、中鋼、台塑等，都有超過 2000 張的買盤湧入。

ETF 部分，外資連 9 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是連續 9 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 8 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為新光金，買超張數 19414 張，第 2 名開發金，買超 15086 張，第 3 名元大滬深 300 正 2，買超 12400 張，第 4 名中鴻，買超 8551 張，第 5 名華航，買超 8076 張。6 到 10 名依序為，元大金，買超 6788 張；華邦電，買超 5557 張；富邦上証正 2，買超 4679 張；燿華，買超 4607 張；台化，買超 4325 張。

外資集中市場賣超第 1 名群創，賣超張數 21899 張，第 2 名友達，賣超張數 20514 張，第 3 名元大台灣 50 反 1，賣超 16465 張，第 4 名華通，賣超 6555 張，第 5 名欣興，賣超 6441 張。6 到 10 名依序為，鴻海，賣超 5749 張；東聯，賣超 4972 張；中華電，賣超 3315 張；台泥，賣超 3150 張；宏碁，賣超 3051 張。

法人表示，外資今天中止了近期的連續 8 天買超，似乎透露出指數有一點高處不勝寒的意味，不過外資也同樣賣超台灣 50 反 1，也證明了外資並沒有太看淡，整體來看，外資依然延續出電子進金融的策略，預料近期指數將在 10800-11000 之間進行高檔整理。