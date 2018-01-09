瓦城去年營收突破41億元，再創歷史新高，第7個新品牌Q1推出

【財訊快報／陳品親報導】觀光股后瓦城泰統 (2729)2017 年全年業績表現亮麗，受惠「兩岸展店效益、年末聚餐旺季」兩大助力添柴，去年 12 月單月營收站上 3.5 億元，年增 11.99%，加上全年來客人次衝近 750 萬人次新高，帶動全年營收一舉突破 41 億元，年增 6.57%，連五年創下「集團全年營收、來客人次」新高紀錄。瓦城表示，集團去年第四季兩岸積極拓點，旗下人氣品牌大心除持續拓展版圖，插旗桃園中壢，締創單日來客近 900 人佳績，並強勢開設海外首店，於上海黃金商圈掀起話題；連同主力品牌瓦城泰式料理，同步於蘇州黃金地段展店，獲當地顧客高度喜愛支持，成功推升 2017 全年營收。



強勁的展店氣勢可望延續至 2018 年，瓦城表示，除「上海資源運籌中心」已於 2017 年第四季完成建置並啟用，為後勤的支援效率及效能添翼，有利持續提升對岸展店優勢，為集團海外獲利再拚樂觀前景。



另外，繼成功複製泰、湘及跨中式菜系後，瓦城第七個自主研發新品牌擬於今年首季推出，鎖定南洋菜系，為集團營收挹注新動能。



今年旗下四大品牌聯手推出尾牙春酒服務，成功力拓企業聚餐商機，訂席現況年成長幅度近雙位數，隨著尾牙、春酒旺季來臨，可望再拚佳績。







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