〈台彩銷售策略〉台彩去年銷售業績1195億元 連6年破千億 今年營運聚焦3策略

台彩今 (9) 日宣布，去 (2017) 年公益彩券整體銷售業績達新台幣 1195 億元，年增 17 億元，增幅為 1.4%，這也是台彩經營公益彩券以來，連續 6 年破千億銷售成績。展望今 (2018) 年經營策略，台彩董事長薛香川表示，將朝強化中產階級客群、推廣買彩券做公益理念，以及透過產品創新和優化等 3 方向，吸引民眾購買，以提高銷售業績。

針對台彩去年業績銷售，薛香川表示，前年農曆春節年間南台灣大地震影響買氣，銷售金額降至 1178 億元，原本以為去年會因前年基期低，而出現大幅度成長，結果不如預期，去年電腦型彩券業績 602 億元，年增 7.2%，但刮刮樂業績 593 億元，年衰退 3.8%。

薛香川指出，由於前年經銷商批貨多，但碰到南台灣地震，刮刮樂銷售不佳、賣不出去，造成有商品退貨的狀況，去年經銷商批貨意願轉趨保守，且去年農曆春節放假較早，年前銷售天數較短，造成刮刮樂業績微幅減少。

展望今年，薛香川表示，將持續進行創新行銷，並預計在年後推出全新電腦型樂透彩券，此外，在銷售彩券的支付工具上，因應政府推動行動支付，正積極與電子票證業者溝通，希望今年能推出感應電子票證，即能買彩券的便利付款方式。

至於刮刮樂彩券部分，將延續創新產品策略，透過數位概念行銷手法，吸引年輕族群，除了運用台彩 APP 推廣外，也預計推出策略聯盟，設計年輕人喜愛的主題遊戲，來吸引不同客群。