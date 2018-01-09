【豐銀投顧】外資回流行情不退 元月效應欲小不易

一般的散戶總是試圖找尋獲利的捷徑，最好像能有個指標，然後有個訊號 (有人喜歡稱符號)，能讓自己輕易的對股市上手。因此大多數的人喜歡把時間花在研究技術分析上，然後用這一套框架去解釋每一段行情。但問題是賺錢的機會通常是指標不會顯現出來的，或是當指標出來之後買點早就過了！如同 12/26 時我們根本不害怕那天的長黑 k，可是若依技術分析來看，當天進場與找死無異！這就是長期活在技術面框架下的人的弱點，只看到 k 線或指標的變化，卻沒發現背後代表的意義以及國際情勢的改變，在行情上漲的過程中，總是一再的放大沒有意義的訊號 (雜訊)，例如 macd 柱狀體縮短、例如外資大買 T50 反一、外資選擇權佈了空單… 之類的。錯把多頭的「雜訊」當成翻空的「訊號」，使得這一次的大好機會偏偏變成放空者的墳墓，實在令人感到惋惜。

上週五筆者在當日的文章，標題為:「資金回流行情仍大，嚇死膽小撐死膽大」，當日文章第二段筆者提到筆者當日帶會員進場的首選是 4725 信昌化。且提到: 2018-2019 全球酚丙酮需求大增將帶動信昌化轉虧為盈。受惠全球汽車輕量化趨勢，全球丙酮將逐年成長。若有興趣者可搜尋筆者當日的文章內容，或加入小老鼠 168-937 一同參加討論。今天大盤小跌不到一點，但我們信昌化卻大漲近 10%！為何信昌化可以這麼強？或是說，為何傳產、非電股最近這麼強？當然，台幣強升會傷害到以外銷的電子股。但更要記得的是目前全球景氣正順利的復甦中，那麼塑化類股向來就和景氣有高度的正相關，如此一來信昌化的上漲可說是合情又合理，選到此股然後切入、等待、大漲就只是時間上的問題罷了。未來行情還很大，元月行情把握住大賺一筆，比成天猜大盤是不是漲太多了還要來得重要的多！

豐銀投顧 李世新 分析師