【華冠投顧】 林驛銘:台股創新高!小心:跌多於漲，個股輪動出現重挫!

台北股市今日再創新高來到 10931，終場加權指數收平盤附近，以 10914 作收，成交量 1302 億元，價平量縮格局，結束連 8 紅。

台股今日再衝高! 創下 28 年來新高! 不過盤面結構已出現變化，非輪動輪漲，而是個股出現輪動重挫情形，而且連續下跌家數大於上漲家數，建議投資朋友趕快檢視手中持股，若發現大戶出貨，股價轉弱，趕快賣! 繼昨日好多好多股票出現莫名奇妙的下殺重挫後，今日更多，無預警又急又快重挫，包括日馳 (1526)，易華電(6552)，嘉澤(3533)，麗豐 KY(4137)，精材(3374)，尼克森(3317)，橘子(6180)，原相(3227)，穩懋(3105)，宏捷科(8086)，信昌電(6173)，華通(2313)，精星(8183)，力山(1515)，致伸(4915)，華碩(2357)，台嘉碩(3221)，美琪瑪(4721)，眾達 KY(4977)，華容(5328) 等。大盤指數創新高尚未跌，但已有越來越多個股出現重挫甚至跌回 9 天前起漲位置，現階段越來越多投資人賺指數賠價差，越來越多人買股套牢，建議停看聽，勿凹單或加碼。

昨日提醒大家台股來到這裡ㄧ定要居高思危，這裡決非好的進場買點，這是非常肯定的，只有極短線操作，所以，請大家務必千萬不要再追價! 現在是很好的逢高賣股出貨機會，好好把握，建議逢高降低持股比重，積極投資人可以逢高佈局空單。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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