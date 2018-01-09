【永豐期貨】台指選擇權盤後－蜻蜓點水5日線 創高拉回守10900

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 5 點至 10879 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 35.89 點，電子期逆價差擴至 - 1.48 點，金融期逆價差縮至 - 2.2 點。現貨部分，三大法人買超 11.58 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2605 口至 19592 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 3639 口至 53313 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2887 口至 10080 口。

週一美股那斯達克與標普指數續創歷史新高，且南北韓會面激勵週二亞洲股市持續走高，加權指數早盤開高走高一度再創 27 年半新高，但台幣升值匯損壓力導致電子股壓力沉重，電子指數率先翻黑下跌拖累大盤翻黑，股王大立光持續受到營收衰退利空襲擊，盤中一度重挫近 5% 並創下波段新低，且台積電與鴻海也同步壓在盤下，所幸尾盤買盤敲進台積電與壽險雙雄，推升指數跌幅收斂僅以微跌作收，終場加權指數下跌 0.86 至 10914.89 點，成交量能 1299.49 億，較前一日縮減 71.21 億。技術面來看，週二日 K 終結連八紅並一度回測 5 日線，但仍留下長下影線並連八日越過昨高，多頭結構強勁，且量價結構穩健，預期行情有望隨國際股市強勢推升指數持續創高，不過行情逼近 11000 點整數大關壓力，逢高獲利了結賣壓也將逐步加重。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.84 降至 1.83，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.27% 降至 8.7%，賣權平均隱含波動率由 14.53% 降至 13.95%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。