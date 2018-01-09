政治巷仔內》陳弘志／火車輾過勞工還是民進黨？

勞基法修法大戰持續延燒，從總統府前的拒馬和時代力量立委的陳情靜坐，再出現勞團成員突襲台北車站臥軌抗爭，臥軌的成員當眾高喊「這個政府只想碾壓所有的勞工」，從現場一幕幕激情的畫面，民進黨這次要過勞基法修正案，真是拿了自己的 2018 大選當成賭注。

勞基法修法不但牽連數百萬名勞工權益，也影響上千萬名家庭成員的生計，更攸關數十萬家廠商的營運。由於牽涉勞資雙方，雙方對勞基法修法的態度各有不同。

目前最爭議的幾項修法內容，不論是從「勞工上班 6 天，至少休 1 天」有條件放寬為「未來可連續上班 12 天」，還有輪班制從 11 小時縮短為 8 小時，全都落在「過勞」這一項，顯示台灣勞工對於過勞十分不耐。許多人過去拿不到實質加班費，部分人因公司人手限制，連補休都無法休完，只能免費送給公司。這次修法，政府口說的承諾，未來能兌現到什麼程度，很多人也高度質疑。

但完全沒有彈性的 7 休 1 制度，對部分行業確實窒礙難行，導致原本 1 人出差可完成任務，未來要 2 人出差才能不違法，足足增加 1 倍成本。完全沒有例外與彈性的設計，也讓企業的排班與營運發展出現僵硬狀態。

勞基法的原始設計本是好意，勞工因為法律最低保障，能獲得適當的休息，不會出現職業傷害或過勞死。企業如果生意大好，業務量暴增，既然該增加人手，就該增聘勞工，社會也因此降低失業率。但為何一件美事，弄得企業不高興，勞工憤恨難平？

如果台灣經濟持續成長，家家廠商都賺錢，這次勞基法修正，中小企業和大廠商應該不會有這麼大的反彈。

台灣也出現一個奇特景象，產業界向政府抱怨「五缺」，不但「缺工」也「缺人才」。既然人力供需出現落差，為何台灣還處在「低薪」的社會現象？台灣的經濟成長率，對照平均薪資成長率，有沒有看出些端倪？

台灣勞工受夠了過去長工時、拿不到實質加班費，在面對勞資協商時，總是居於被宰制的一方，這次勞基法修法，許多是出自於情感面的感受，覺得政府偏向資方。

勞基法該怎麼修，見仁見智，有情緒上感性的一面，也有理性的一面。民進黨這次面對勞基法修法，應該是心頭拿定，面對 2018 年底大選即將到來，長痛不如短痛，一刀落下。

就如同抗議的勞工臥軌高喊「這個政府只想碾壓所有勞工」，火車不僅向勞工迎面高速駛來，也將衝撞民進黨的 2018。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』