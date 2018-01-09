天氣一冷就感冒，冬日食療聰明吃

諮詢／陳峙嘉（雅丰唯心中醫診所院長）

申一中（臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區醫師）

採訪整理／林潔如

每到冬天，各種治療感冒的偏方，就會成為熱門的討論話題。

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每到冬季，少不了一場感冒嗎？天氣一冷，各種感冒病毒都變得活躍，加上天氣冷，很多人懶得洗手，總是讓感冒人口激增。路邊大排長龍的羊肉爐、薑母鴨，多吃些就不容易感冒嗎？若鼻水流不停、咳嗽咳不停，除了看醫生之外，吃哪些東西，有助增加身體防禦力？

感冒千變萬化

食療不等於治療

雅丰唯心中醫診所院長陳峙嘉醫師表示，以中醫觀點來看，感冒分為風寒及風熱，「風」類似現代醫學「傳染」的概念，所以光是冷或是保暖不夠是不會致病的，要有「風」的存在才會感冒。以現代醫學的觀念來看亦同，身體免疫力差時，遇到病毒感染上呼吸道，才會產生感冒症狀。風寒跟風熱通常不會同時存在，如果覺得感冒症狀嚴重，應該看醫生，不要硬用食療的方式調理，更不可以把食療當作治療。

臺北市立聯合醫院申一中醫師也強調「同病異治」，同一病症，因時因地因人，或病情進展、病機變化，以及用藥過程中正邪消長等差異，治療上應採取不同治法。若是身體明顯不舒服，建議看醫生。尤其秋冬是流感高峰，若是呼吸道症狀明顯強烈，或有發燒、精神或食慾不佳等現象，一定要立刻就醫，以免錯失治療時機。

來源：《大家健康》 2018 年 1 月

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