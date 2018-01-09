會讀心術的海上冒險基地　海洋贊禮號

【撰文｜Therese Belivet 圖片提供｜皇家加勒比國際遊輪公司】

在海洋贊禮號的旅程，永遠只會擔心時間不夠，還有什麼沒玩到。

2016 年 4 月下水的海洋贊禮號是海洋量子號的姐妹船，也是量子系列的第 3 艘郵輪，更成為亞洲區間航行最大噸位郵輪。這艘船在面世之初，創下許多首次海上體驗，比如在郵輪甲板上打造能 360 度環景並高舉至 91 公尺高空的北極星觀景器，以及能體驗刺激自由落體的模擬高空跳傘；還有在海上駕駛去遊樂場一定要玩的碰碰車與充滿兒時回憶的溜冰場。

乘坐北極星觀景器，緩緩升起看見不一樣的海天一色。

無須開口贊禮號用科技了解你的喜好

除了在娛樂感官上，挑戰人體極限，這艘標榜「智慧」的船，還結合時下最流行的科技元素，在充滿未來感的機器人酒吧，只要刷一張房卡，機器人就能記住顧客之前的喜好，不用多說，彷彿會讀心術一樣，立刻調配出你習慣喝的那杯雞尾酒。

海洋贊禮號的客房也頗具創意，名為虛擬陽台艙的客房，其實就是沒有窗戶的內艙房，但透過牆面上投影幕，會移動的窗外海景與音效，讓住在內艙房的旅客，也好像有假的陽台。宛如樓中樓的閣樓套房，也是全球各艘郵輪之中，面積數一數二大的艙房。

內艙房沒有對外窗，是體驗郵輪最基礎的住宿選擇。

而深受旅客喜愛，幾乎每個航次都會大排長龍的 FlowRider 模擬衝浪器，可以鍛鍊二頭肌與核心肌群的攀岩牆，大小朋友搶著要合照的夢工廠遊行與夢工廠 3D 電影院等經典設施與節目，也都原封不動的搬上海洋贊禮號。

精彩活動 24 小時保證不無聊

不過，這艘船最迷人的地方，或許是位於 5 樓船尾的 270 度娛樂大廳，挑高 2 層樓的大面積落地窗，在白天是採光極佳的自助咖啡廳，午餐也有一些漢堡、三明治、水果和甜點等輕食。到了夜晚，玻璃窗會切換成使用尖端科技的螢幕，瞬間變成播放光雕投影的絢麗舞台，有時登台演出的是媲美太陽劇團的雜技演出，也有可能是舞藝絕倫的歌舞秀。

每晚 Music Hall 都會有樂團登場，能夠欣賞到 Live 的音樂演出。

在船上還有許多有趣的課程，像是自己動手做首飾、廚藝學校與舞蹈課程，海洋贊禮號就像是一艘有讀心術的郵輪，把人們平常在陸地上可能想做卻沒有機會去做的事情，全部幫你搬到海上，讓我們趁著難得假期，能夠在船上一次把所有夢想達成。

甲板游泳池可以一邊戲水一邊看電影。

海洋贊禮號

排水量：16 萬 8,666 噸

船身：長 348 公尺、寬 41 公尺

樓層：18 層甲板

總載客量：4180 人

艙房數：2091 間

如何報名：皇家加勒比國際遊輪在台灣主要銷售的業者有總代理皇家加勒比國際遊輪國際代表台灣區（02-2503-1679），以及東南、雙獅、亞森等各大旅行社。海洋贊禮號 2018 年的行程主要以香港、天津與雪梨出發的亞太區航線為主，有香港公海 3 天、香港＋馬來西亞檳城＋泰國普吉 6 天、香港＋菲律賓（長灘島＋蘇比克灣）6 天、雪梨＋塔斯馬尼亞（霍巴特）6 天，甚至到 9 晚環南澳、10 晚紐西蘭全覽，行程依照冬季到夏季有各式各樣的組合與變化，選擇豐富。

郵輪時間

搭過海洋贊禮號 才知什麼叫作超越極限

i F l y 模擬跳傘機－熱愛刺激的旅客，可以到船尾甲板上的模擬跳傘機，通過 7 公尺高的垂直風洞產生的氣流，讓體驗者在環境下，能體驗有如自由落體與跳傘般的快感。

北極星觀景器－坐上升高至 91 公尺高的透明觀景器，能俯瞰郵輪靠近港口的景觀，夜幕低垂時，還能被滿天星海環抱，就像是飛鳥一樣自由自在享受海上風光。

來源：《行遍天下》 2018 年 1 月

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