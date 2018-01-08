資本市場正在追逐的AI大浪

【撰文：蔡紀眉】

金融海嘯將滿十年了。十年間，全球股市高歌凱進，由大型科技公司所主導的技術創新模式，成為帶動全球經濟發展的火車頭。

展望 2018 年，富邦投顧總經理蕭乾祥表示，人工智慧導入科技終端產品，將成為投資市場最重要的科技趨勢之一。例如，在手機行動裝置上，如 AI 晶片導入、3D 感測；汽車相關技術上，如無人駕駛車、ADAS 功能提升；或是機器人、金融科技（FinTech）、智慧穿戴和智慧工廠等等，都是 AI 的商業應用展現。

人工智慧 ETF，資本市場新寵兒

多方市調機構預估，目前 AI 硬體、軟體和服務市場約有 120 億美元產值，到了 2025 年，該數字將上看 700 億美元。雖然各機構計算方式略有差異，但不論從產業需求面、或貢獻營收的角度切入，皆以 50% 至 60% 的年成長率為估值，而這數字，已超越過往智慧手機和資料中心曾有過的強勁表現。

從人工智慧指數股票型基金（Exchange Traded Funds，ETF）如雨後春筍般出現，也可一窺資本市場追逐 AI 的熱度。

人工智慧 ETF 在投資標的組合上，必須至少滿足以下三個條件之一。首先，這些公司必須專注於和 AI 相關的技術突破，並藉此開發新的 AI 應用產品或服務，像是工業用或服務型機器人、自動駕駛系統、3D 列印、自然語言處理和社群媒體大數據等等。

第二，這些基金的投資組合中，至少有 25% 資金是投給 AI 研發費用達到一定比例的公司，像是亞馬遜、特斯拉（Tesla）、蘋果或 Google 母公司 Alphabet 等等。第三，這些基金用 AI 相關技術選股。

2017 年以來，多數與人工智慧相關的 ETF 漲幅皆超過 30%，其中最受資本市場青睞的前三檔依序為「Global X 機器人與人工智慧 ETF」（簡稱 BOTZ）、「ARK 新興工業主動型 ETF」（簡稱 ARKQ）以及「ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF」（簡稱 ROBO）。而從這三檔 ETF 的定位出發，不失為掌握資本市場如何看待 AI 的捷徑。

BOTZ 於 2016 年 9 月推出，短短一年時間，規模已達 14.44 億美元，2017 年漲幅 57.40%。BOTZ 的持股集中，以日本公司占比近 5 成最多，前三大分布產業為工業、資訊科技和醫療。人工智慧熱門概念股中，像是日本的安川電機、發那科（Fanuc）以及美國的 Intuitive Surgical、NVIDIA 等等，都是 BOTZ 持股對象。

ARKQ 專注於新產品或服務等具備顛覆性創新潛力的類股，目前規模 1.21 億美元，2017 年漲幅 56.74%。持股中，資訊科技類股占比最多，其次為週期性消費品和工業領域。包括特斯拉、亞馬遜、百度和 Alphabet 等等，都是 ARKQ 持股的對象。

ROBO 管理資產 19 億美元，2017 年漲幅 43.14%，主要投資全球重要的機器人與自動化設備公司，以美國公司最多。值得注意的是，ROBO 持股組成中，台灣公司占了 7%，包括上銀、研華和東元電機等等。

如果說，科技產業的未來在 AI 已無庸置疑，但從資本市場角度，對一檔股票的評價最終仍會回歸獲利面，究竟 AI 在哪些領域最受資本市場期待呢？

AI 產業的未來已無庸置疑，但從資本市場角度來看，一檔股票的評價最終仍會回歸獲利面，究竟 AI 在哪些領域最受資本市場期待呢？

金融海嘯將滿十年了。十年間，全球股市高歌凱進，由大型科技公司所主導的技術創新模式，成為帶動全球經濟發展的火車頭。

展望 2018 年，富邦投顧總經理蕭乾祥表示，人工智慧導入科技終端產品，將成為投資市場最重要的科技趨勢之一。例如，在手機行動裝置上，如 AI 晶片導入、3D 感測；汽車相關技術上，如無人駕駛車、ADAS 功能提升；或是機器人、金融科技（FinTech）、智慧穿戴和智慧工廠等等，都是 AI 的商業應用展現。

人工智慧 ETF，資本市場新寵兒

多方市調機構預估，目前 AI 硬體、軟體和服務市場約有 120 億美元產值，到了 2025 年，該數字將上看 700 億美元。雖然各機構計算方式略有差異，但不論從產業需求面、或貢獻營收的角度切入，皆以 50% 至 60% 的年成長率為估值，而這數字，已超越過往智慧手機和資料中心曾有過的強勁表現。

從人工智慧指數股票型基金（Exchange Traded Funds，ETF）如雨後春筍般出現，也可一窺資本市場追逐 AI 的熱度。

人工智慧 ETF 在投資標的組合上，必須至少滿足以下三個條件之一。首先，這些公司必須專注於和 AI 相關的技術突破，並藉此開發新的 AI 應用產品或服務，像是工業用或服務型機器人、自動駕駛系統、3D 列印、自然語言處理和社群媒體大數據等等。

第二，這些基金的投資組合中，至少有 25% 資金是投給 AI 研發費用達到一定比例的公司，像是亞馬遜、特斯拉（Tesla）、蘋果或 Google 母公司 Alphabet 等等。第三，這些基金用 AI 相關技術選股。

2017 年以來，多數與人工智慧相關的 ETF 漲幅皆超過 30%，其中最受資本市場青睞的前三檔依序為「Global X 機器人與人工智慧 ETF」（簡稱 BOTZ）、「ARK 新興工業主動型 ETF」（簡稱 ARKQ）以及「ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF」（簡稱 ROBO）。而從這三檔 ETF 的定位出發，不失為掌握資本市場如何看待 AI 的捷徑。

BOTZ 於 2016 年 9 月推出，短短一年時間，規模已達 14.44 億美元，2017 年漲幅 57.40%。BOTZ 的持股集中，以日本公司占比近 5 成最多，前三大分布產業為工業、資訊科技和醫療。人工智慧熱門概念股中，像是日本的安川電機、發那科（Fanuc）以及美國的 Intuitive Surgical、NVIDIA 等等，都是 BOTZ 持股對象。

ARKQ 專注於新產品或服務等具備顛覆性創新潛力的類股，目前規模 1.21 億美元，2017 年漲幅 56.74%。持股中，資訊科技類股占比最多，其次為週期性消費品和工業領域。包括特斯拉、亞馬遜、百度和 Alphabet 等等，都是 ARKQ 持股的對象。

ROBO 管理資產 19 億美元，2017 年漲幅 43.14%，主要投資全球重要的機器人與自動化設備公司，以美國公司最多。值得注意的是，ROBO 持股組成中，台灣公司占了 7%，包括上銀、研華和東元電機等等。

如果說，科技產業的未來在 AI 已無庸置疑，但從資本市場角度，對一檔股票的評價最終仍會回歸獲利面，究竟 AI 在哪些領域最受資本市場期待呢？

AI 吸金三應用：大數據分析、機器人、自駕車

國泰證期投資顧問處經理蔡明翰表示，以現階段 AI 發展來看，硬體的獲利面比較直接且明朗，能確實表現在財報中；至於軟體部分，AI 可能是某項技術、趨勢，比較難定義，也很難對財報有直接貢獻，因此 AI 概念股雖多，但 2017 年股價漲幅相對劇烈的，幾乎都在硬體最前端的晶片設計上。

又從 AI 的商業化前景來看，有三大領域最受資本市場看好。首先，是 AI 與大數據分析的創新整合應用，根據美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）報告，到了 2020 年，大數據市場規模將達到 2 千 1 百億美元，進一步推升 AI 和自動駕駛的研發費用支出。

另外兩大領域則為自動化機器人和自動駕駛車，由於既有市場需求較大、供應鏈發展相對成熟，目前普遍受到資本市場看好。

接下來，將以三檔股票分別代表自動化機器人、自駕車和 AI 智慧應用，包括專門生產外科手術用達文西機器人的 Intuitive Surgical；力推自駕車晶片系統的 NVIDIA；以語音辨識技術為核心的中國 AI 代表科大訊飛，從資本市場對三家企業的評價出發，進一步掌握人工智慧發展趨勢。

AI 概念股 3 語音辨識技術

在中國，人工智慧的發展百花齊放，其中，最聰明的公司是誰？《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）把這項殊榮，頒給了以語音辨識技術為企業核心的科大訊飛。

科大訊飛成立於 1999 年，主攻智慧語音、語言技術研究，以及相關的軟體和晶片研發，產品最多被應用在教育領域，法人大股東包括中國移動、中科大資產經營、香港中央結算等等，是目前中國在語音辨識領域資產規模最大、專業人才最多，以及市占率最高的公司，也是中國人工智慧的代表之一。

過去一年，在深圳掛牌的科大訊飛股價漲幅超過 120%。包括群益證券、中國國信證券等等，皆把科大訊飛列入持有，甚至是增持等級。

不只是股價，科大訊飛在業績和市占上皆有亮眼表現。根據科大訊飛目前公布的財報，2017 年累積至第三季為止，營收達到 33.86 億人民幣，年增 58.16%。在訊飛開放平台上已有超過 37.3 萬開發者，總用戶數超過 14.7 億人，年增逾八成。

有些人不斷散播 AI 是巨大危險的恐懼，但這對我來說很牽強，因為 AI 帶來災難的可能性遠比疾病和暴力還小。－馬克・佐克伯

去年底，科大訊飛在北京召開年度發布會，一口氣推出了超過十款的 AI 應用新產品。從過去擅長的教育領域，跨足醫療、司法、智慧家居和智慧城市等等，行動裝置端到車載環境皆有布局，並與運營商、金融機構、手機、電視和汽車等行業進行戰略合作，企圖打造中國的 AI 生態圈，強化規模競爭優勢。

舉例來說，科大訊飛運用獨家的交互翻譯 AI 技術，打造了一個綜合教學平台，涵蓋輔導、課堂、考評等教育功能，目前已推廣至中國超過 1.5 萬間學校。

但值得注意的是，在深度學習的兩大應用領域中，相較於影像辨識技術的突飛猛進，獨角獸輩出，語音辨識要從「聽到」發展至「聽懂」，乃至實現如人類對話般的自然語言處理，複雜度高上許多。

因此，分析師也提醒，因為積極擴展 AI 產品線，和持續擴大產業範圍的戰略布局，導致科大訊飛的研發和管銷費用增幅較大，影響當期獲利表現。

另外，科大訊飛雖有領先的語音辨識技術，但產品國際化不足，超過九成營收來自中國當地，加上產品線仍偏重教育層面，都是未來能否更上層樓的關鍵。而科大訊飛日前也向投資人提出警告，強調目前尚無法預測相關新產品對 2017 年業績的影響。

* 尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：《數位時代》第 284 期

來源：《數位時代》 2018 年 1 月

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