籠養雞謊稱放山雞 沃爾瑪遭控 雞蛋標籤不實 消費者當冤大頭

外電週一消息,沃爾瑪 (Wal-Mart Stores Inc) (WMT-US) 遭消費者指控,銷售的有機雞蛋包裝誤導美國消費者其雞蛋來自戶外放養的母雞,但事實上均來自籠養母雞。

美國農業局 (USDA) 原定首次針對放養母雞做出定義,但該局上個月擱置此計畫,此回的訴訟也凸顯出美國 5 億美元規模的有雞蛋產業中,消費者對其生產過程抱持疑慮與不安。

消費者控訴,沃爾瑪「有機市場」品牌下貼有「這些雞蛋來自能接觸戶外的母雞」標籤的雞蛋,其售價較高。然而,這些由 Cal-Maine Foods Inc (CALM-US) 公司飼養的雞均為密閉式的籠養,根本無法接觸戶外。

訴狀上指出,「消費者遭欺騙而付較高的金額買下這些蛋,這些雞頂多只能看看戶外以及呼吸戶外空氣,這不能稱做能接觸戶外的雞。」

沃爾瑪聲稱尚未檢閱該訴訟,但會審慎處理。公司發言人 Randy Hargrove 表示,「我們對供應商的要求是高品質,且須承諾供應給消費者他們期待的品質。」

該訴訟一併列美國最大雞蛋生產商 Cal-Maine 代表人為被告,但他沒有對此作立即回應。

專家表示,密閉式結構 (籠養) 也能符合 USDA 對有雞牲畜生產商的標準,只要他們提供「所有動物全年到戶外的途徑」。

但美國最大有機農場合作公司 Organic Valley 雞蛋部門總經理 David Bruce 表示,許多消費者期待的戶外母雞是能夠腳踩泥土、曬曬陽光的那種「放山雞」。

消費者心中期待的「有機會接觸戶外的雞」應該是這樣,平日曬太陽玩耍,晚上回屋子睡覺。

「消費者是為了什麼而付費,就該給他們所期待的東西,這點很重要,不該挖個洞騙消費者跳進去。」

USDA 2016 年提出一項提案,欲將「戶外雞」定義為這些雞至少能在一個開放空間,踏著的地面至少 50% 是土壤。此舉是為了強化消費者對有機標籤的信心,但 USDA 去年退回了該提案。

(案件查詢:Donnie Lee Gibson v Wal-Mart Stores et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 18-00134.)