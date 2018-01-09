◆盤勢分析

1. 在美國股市方面，周一道瓊指數微幅高檔震盪，但科技股走高，帶動標普 500 與納斯達克指數連續第五天上漲，再創歷史新高，費城半導體指數持續走高，終場四大指數漲幅介於 - 0.05~+0.74%。其中，Alphabet(谷歌母公司)、亞馬遜、Facebook、微軟、英偉達再創波段新高。

2. 周一在美國股市創新高，但因 3008 大立光重挫 6% 與台幣強升的影響，壓抑電子股漲勢，台股開盤後指數走勢略顯蹣跚，但隨即在金融、鋼鐵、水泥與台塑四寶領軍上攻，終場指數小漲 35.95 點，漲幅 0.33%，收在 10,915.75 點，台股連八漲再創波段新高，成交金額為 1,370.7 億元。但 OTC 指數高檔震盪，收盤下跌 0.23%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股沿著五日線上揚，惟連續上漲八天短線乖離擴大。

(2) 量能：近日成交量能略有不足，若多頭延續仍須補量。

(3) 技術指標：9 日 KD 值進入高檔，MACD 柱狀體零軸之上持續翻揚，技術面維持偏強態勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 59.4 億元；外資 + 50.09 億元、投信 + 9.44 億元、自營 - 0.13 億元。

4. 電子類股:

(1) 銅箔基板：龍頭廠商建滔化工調漲產品價格，帶動國內銅箔基板廠商 6213 聯茂、6274 台燿、8358 金居周一股價表現強勢。

(2)CES 概念：搶在 CES 展前 2353 宏碁推出全球最薄與電競相關筆電，股價提前上漲。此外，2376 技嘉轉型電競，外資法人持續買超，股價持續轉強。

5. 非電子類股

(1) 水泥：中國大陸水泥報價走揚，加上類股股價基期偏低，1101 台泥、1102 亞泥、1103 嘉泥延續上周五強釋，股價出量再創波段的新高，由於中國去產能、環保，一帶一路支撐水泥價格。

(2) 鋼鐵：2027 大成鋼、8415 大國鋼挾國際鎳價上漲與美國減稅雙利多，股價再創波段新高，帶動 2002 中鋼、2014 中鴻普遍上漲。

(3) 塑化：上周五大泛用塑指普遍上揚，台塑四寶獲利優於預期 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化股價創波段新高，次族群 1312 國喬、1710 東聯股價走勢相對亮眼。

(4) 金融：短線台股漲多，部分避險資金進駐與外資連買數日，2891 中信金、2890 永豐金、2884 玉山金、2886 兆豐金股價再創波段新高。

6. 台幣近期呈現強升態勢，匯率突破 29.5，市場預期將對電子公司獲利造成壓力，資金轉戰漲價題材的傳產個股。操作上慎防追高，個股可留意 CES 題材、PCB 上游材料、二線塑化等，盤中則密切觀察台幣走勢。

7. 重點訊息：

(1) 財政部昨（8）日公布去年 12 月進出口統計，出口金額 295.1 億美元、年增率 14.8％。財政部統計處表示，受惠於 iPhone X 延後上市效應，12 月出口規模不僅是歷年同期新高，年增率連續 15 個月正成長，為近 6 年最長的成長週期。

(2) 大陸將進一步加大去產能力度。大陸工信部昨（8）日針對鋼鐵、水泥及玻璃行業公布產能置換辦法，鋼鐵部分，京津冀、長三角、珠三角等環境敏感區域置換比例不低於 1.25：1；水泥及玻璃行業則因地制宜，依照環境敏感程度要求不同置換比例。2018 年去化無效與高汙染產能立場不變，將徹底貫徹中央 "美麗中國" 的政策指引。