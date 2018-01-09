台股盤中─居高思危失守10900點關卡 落後補漲股成主流

台股加權指數在昨 (8) 日衝破 10900 點關卡後，今 (9) 日盤面瀰漫居高思危氣氛，多數強勢股漲多拉回修正，權值股和高價股也回跌，導致加權指數由紅翻黑，盤中跌近 30 點來到 10890 點附近，盤面上個股表現為主流，尤其原物料族群、部分非電落後補漲股竄出。

在台股高檔盤整之際，類股快速輪動，今日由塑化族群中的 EG 業者領漲，東聯、中纖漲幅超過 6%，聚酯纖維業者包括新纖漲幅近 3%，南亞和遠東新也穩在平盤上，主要是因需求加溫支撐，使遠東區 EG、DOP 現貨行情延續高檔走勢。分析師指出，目前全球股市均以原物料族群漲勢相對明朗。

東聯相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

隨著台股去年成交量熱絡，並推升券商獲利優於市場預期，中小型證券股表現活跳跳，福邦證因每股稅後純益 (EPS) 達 2 元，股價漲幅達 2.5%，其他如康和證、宏遠證、元富證和群益證均穩在紅盤之上。

二線光學鏡頭廠人氣也略有增溫，佳能落後補漲漲逾半根停板，玉晶光漲逾 2%，華晶科漲逾 1.5%，先進光、亞光和聯一光均維持在平盤之上。

在特斯拉昨股價反彈 6% 下，相關族群今日受到帶動，貿聯 - KY 漲幅近 2%，和大漲逾 1%，電池材料相關業者也有買單進場，美琪瑪漲 1% 之上，康普和長園科均有近 1% 漲勢。

不過，日前漲多的個股回檔精華、金可 - KY 轉弱，金可跌幅超過 4%，網通電信設備業者台揚跌超過 2%，啟碁、仲琦遭壓在盤下。

從權值股來看，僅台塑、台化、南亞、亞泥、遠東新等大型傳產股穩在紅盤之上，聯發科漲逾 1%，可成、鴻準和大立光力守盤上；反觀華碩大跌 4%，廣達、友達、仁寶、研華、聯電和日月光均持續遭壓在盤下，對大盤造成一定壓力。

由於外資持續在現貨市場買超，加上新台幣強勢，台股已連 8 個交易日紅 K 上漲，除突破季線壓力外，也回補 10697 點跳空缺口，昨日台股順利突破前高 10882 點，盤中再創新高達 10918 點，法人看好台股元月行情續創新高可期。

其中，可留意的是 2018 美國性電子展 (CES) 今日登場，今年最受看好的產業包括 AI、物聯網、5G、電競、ADAS 和雲端等，可作為近期布局方向，同時，今日還有南北韓會談均有利多方。