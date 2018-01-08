全球資金輪轉 東協國家擁2利多 補漲行情有看頭

去年漲勢相對落後的東協市場，在東協各國相繼擴大基礎建設推動刺激內需帶動下，股價表現可期。法人表示，東協 2018 年企業每股純益 (EPS) 預估近半年來首度明顯上調，預期隨著全球資金輪動至內需消費題材帶動下，東協由於具備長期人口紅利優勢，以及企業純益成長將由谷底翻轉 2 大利多，可望展開補漲行情。

摩根東協基金經理人黃寶麗 (Pauline Ng) 指出，東協政府的支出與基礎建設投資，是支持東協經濟成長的強力支持，光是東協印尼、泰國和菲律賓等 3 國，在 2017 年至 2021 年期間的基礎建設投資總額上看 3290 億美元，此數字遠超越上一個 5 年的 1750 億美元。

黃寶麗 (Pauline Ng) 表示，印尼已宣布 240 項基建計畫，編列 528 兆印尼盾為 2015 財年至 2019 財年的基建預算，至於泰國與菲律賓方面，泰國將於未來 5 年投入 1.5 兆泰銖為基礎建設支出，菲律賓則將在 6 年內投入 1800 億美元基礎建設計畫，涵蓋鐵公路、機場、港口等 70 項專案。

根據預估，至 2021 年前，東協中產階級將躍升至 1900 萬人，同步讓內需消費增至 1.5 兆美元，配合今年全球成長將由出口轉為內需，增添東協投資吸引力。

隨著內需擴大，東協企業獲利將可望同步成長，根據預估，未來 5 年 MSCI 東協指數獲利可望從 370 億美元躍增至 620 億美元，平均年成長達 12% 之多，由於股價往往先行反應企業獲利成長利多，預期將成為推動東協股市多頭上漲的動力。