2018年外資瘋A股 法人看好新經濟概念股

2018 開紅盤，A 股明顯回暖，觀察法人資金流向，外資近期有加速流進 A 股跡象，最高單日淨流入達人民幣 46 億，法人表示，接下來 A 股將於 6 月 1 日納入 MSCI 新興市場指數，估計外資布局力道將持續加大。投資策略上，看好注重技術和創新的「新經濟概念股」，例如 5G、車聯網等。

保德信大中華基金經理人陳舜津表示，A 股去年掌握「供給側改革」相關題材，今 (2018) 年則著重於「產業轉型升級」，十九大提出中國經濟發展進入新時代，由高能耗、高投入，依賴投入和房地產，轉型為注重技術和創新、注重品質和平衡的「新經濟概念股」為主。

其中，陳舜津點名，通信產業為中國製造升級的重要產業，目前中國資料流量持續爆發，5G 時代網速 10 倍以上大幅提升，單位傳輸成本降低，加上車聯網、高精度地圖、自動駕駛、VR、AR 等融入未來的生活中，其中，在 5G 建設中，主設備商堪稱最大獲益者。

此外，針對滬、深港通，陳舜津指出，去年 12 月下旬以來，南下及北上資金明顯熱絡，除了 A 股在國際上具高成長及低估值的吸引力，南下資金近期占港交所成交比例已超過 10%，來自中國的投資者已成為主要交易來源之一。而接下來在 A 股入摩的題材作用下，估計外資將持續擴大布局大陸資本市場。