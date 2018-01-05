【富蘭克林華美投信】量增帶動台股氣勢 力圖突破整理區間

延續強勢封關氣勢，台股加權指數新年連日收紅，電子權值重獲青睞，搭配題材中小型股助陣下，人氣直線加溫，量增上攻一鼓作氣站上 10,800 點關卡，周五盤中雖一度震盪，但旋即止跌，收最高 10,879.80 點，多方突破整理區間企圖心明確，本季上攻關鍵高點值得期待。

美國經濟數據優於預期，在美股順風帶動下，台股元月行情可期。假期後外資歸隊提升量能，盤面電子權值回穩，搭配漲價題材中小型股輪番表現，去年沉寂許久的傳產也自去年第 4 季回溫，台股重現多頭行情。

富蘭克林華美投信指出，台股現金殖利率高於多數主要國家，股價淨值比處歷史區間中緣，評價面未偏貴，可望持續吸引外資湧入，形成此波資金行情推升股價，不過加權指數短線急漲，面對上檔壓力仍要留意震盪。現階段依然建議留意強勢題材逢回布局，且類股輪漲態勢明顯，如本周被動元件併購激勵族群走勢，矽晶圓漲價題材股價續強等，無須過度追高，以免面對資金行情轉折措手不及。而觀察去年第三季以來指數屢次回測均能有效反彈，對多方是一大信心支撐，台股後市可望有所表現。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，外資期、現貨同步作多有利多方，在電子權值止跌回升下，加權指數第一季有攻上波段高點機會。惟目前非走基本面，而是走美元趨弱下，新興市場資產獲外資進駐的資金行情，因此須注意行情變化，在沒有明顯利空因素下，目前最大風險是美元轉強引起的資金外流。預估今年第二季後台股變數或增加，待第三、四季可觀察走勢，整年呈現溫和上漲格局。

目前中、長線持續看好具有基本面的半導體族群，移動通訊、高速運算、汽車電子、物聯網四大趨勢是台股重點。半導體相關應用在 AR/VR 與 AI 帶動下，4G 手機晶片、IC 製造等領導廠商將持續成長；高速運算布局以晶圓製造、IP 與雲端相關業者為主；物聯網則可注意網通設備相關類股。

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