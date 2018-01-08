【大慶證券】投顧盤前－面臨前高壓力  台股震盪再上



◆盤勢分析

上周五雖美國最新就業報告不如預期，但美國股市持續創高，道瓊、S&P 500 與 Nasdaq 皆再創歷史新高，漲勢絲毫不受影響。美國勞工部公布 12 月非農就業人數增加 14.8 萬人，低於預估的 19 萬人，同時失業率連續 3 個月持平於 4.1%，在數據不如預期市場認為 Fed 將維持緩步升息步調下，帶動美股走揚。研判只要原物料價格沒有大幅上漲，通膨壓力便不會上升太快，將使 Fed 維持緩步升息步調，有利股市穩定。在經濟成長趨勢不變下，美股強多格局依舊，研判只要月線支撐不破，漲勢得以延續。

台股日線連七紅！上週四美股續創新高激勵台股再次走揚，終場上漲 31 點來到 10879，成交量 1408 億。台股連續收紅，上周共計上漲 236 點，惟在來到前波高點 10882 點時顯得略為震盪，連兩日雖有 1400 億元以上成交量，但皆收吊人線，多頭高檔出現吊人線是可能轉折的訊號，同時月線乖離率來到 3.03%，為 10882 高點以來的新高，短線乖離偏大，研判本周開始走勢將轉趨震盪，不過只要跳空缺口 10710 點未回補，多頭就沒有轉弱的疑慮，待月線上揚乖離縮小後，再戰 11000 點大關。

觀察盤面，矽晶圓族群今日再次表態，台勝科休息過後再攻漲停，其餘如合晶、嘉晶、環球晶也有表現，12 吋矽晶圓因產能增加有限而供不應求，在吃緊情況將延續下有助推動價格續漲，矽晶圓持續看俏。此外，隨著 5G 時代來臨，網通設備大廠智邦再創波段新高，聯亞、正文、台揚、友訊… 等也順勢上漲，隨著全球陸續投入 5G 設備建設，加上中國在 5G 佈建上態度積極，5G 概念股波段看漲。另外就是 12 月營收表現亮眼個股，包括智伸科、牧德、TPK、瑞昱… 等營收成長股表現也相對強勢。整體來看，電子族群間輪動態勢不變，漲價、展覽題材將持續發酵，相關族群如矽晶圓、被動元件、PCB、車用電子、電競、3D 感測等，漲多休息後仍有機會在攻。除上述族群外，車用電子雖亦為成長趨勢明確的族群，但今年股價較無明顯表現，在基期較低加上 CES 展題材帶動下，後續值得期待，為本周關注重點。傳產部分就看原物料，除美元指數持續疲軟，原油價格維持高檔有助推升原物料價格走揚，因此如塑化、鋼鐵等類股皆是值得關注的焦點。

