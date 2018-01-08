【統一證券】盤前分析－多頭格局不變，續創新高可期



◆盤勢分析

上周五隨著 12 月營收陸續發布，台股展開強勢的資金行情，不僅指數穩健走升，距離前高僅差距不到 3 點，櫃買指數更率先再創 2014 年 7 月以來新高，市場買氣逐步升溫。對台股後市看法，分析如下：

第一、國際股市部分。美國 12 月份非農就業人數新增 14.8 萬人，雖大幅遜於預期值的 19 萬人，不過，失業率維持在 4.1% 的 17 年新低水平，顯示美國就業狀況穩步復甦，由於川普政府持續推動稅改、基礎建設計畫、能源開發、放鬆金融監管等眾多政策利多加持下，將有利於美股後勢表現。

第二、族群持續輪動維持多方攻勢。以上周五的盤面作觀察，被動元件族群在奇力新合併案帶動下延續高檔震盪，包括國巨、禾伸堂、信昌電均攻勢延續；矽晶圓也在短期的供給狀況持續吃緊下，市場資金推升環球晶、台勝科、合晶股價走強。非電子類方面因全球升息循環趨勢持續，金融族群的指標包括國泰金、富邦金、中信金也皆逼近或創波段新高；中國大陸水泥報價在環保政策、一帶一路、去產能等多項題材加持下持續走升，也拉動台泥、亞泥帶量續創波段新高；類股題材持續交替使指數不乏上攻動能，在企業普遍獲利展望皆佳、國際股市多頭氣氛帶動下，應維持偏多操作。

第三、技術面觀察。加權指數呈現連七紅，短中長期均線持續走揚格局，KD 值進入高檔、MACD 指標連續向上翻揚，技術面保持偏多訊號，且量能狀況穩健加溫，並未有爆量失控現象，台股可望延續創高格局。

