

◆盤勢分析

1. 上周五美國就業數據不如預期，但投資者心態偏向樂觀，加上科技股表現強勁，道瓊指數、標普 500、那斯達克連續第三天同創史新高，而費城半導體指數震盪走高，終場四大指數漲幅介於 0.64~0.88%，普遍呈現緩步震盪走高格局。預期美國高科技股轉強，將有助於周一台股電子相關個股表現。

2. 在美國股市創新高，但因蘋概權值重量股 3008 大立光、2317 鴻海表現不佳的影響，上週五台股開盤後隨即在平盤附近窄幅波動，臨近尾盤指數緩步走高，終場指數小漲 31.17 點，漲幅 0.29%，收在 10,879.8 點，成交金額為 1,411.62 億元，連續第七天上漲。OTC 指數上漲 0.13%，再創波段新高。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股沿著五日線上揚，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：台股進入 10800 大量區平台區，面臨前波的解套賣壓，故成交量能須持續擴增，才有利多頭延續。

(3) 技術指標：9 日 KD 值進入高檔，MACD 柱狀體零軸之上持續翻揚，技術面維持偏強態勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 62.55 億元；外資 + 49.44 億元、投信 - 3.24 億元、自營 + 16.35 億元。

4. 電子類股:

(1) 被動元件：受惠合併利多 2454 奇力新盤中創高後拉回，2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6173 信昌電持續在高檔震盪，由於目前下游庫存偏低，第一季報價有望帶度調漲，個股拉回仍可偏多操作。

(2)PA：延續周四緩漲走勢，加上 12 月營收優於預期 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科盤中走勢相對強勁，類股基本面首選仍是 3105 穩懋。

(3) 矽晶圓：短期供給吃緊情況無解，1Q18 報價有機會再調漲，推升 6488 環球晶創波段新高、3532 台勝科強勢漲停、6182 合晶高檔震盪。

5. 非電子類股

(1) 航運：上周四 BDI 指數上漲 6%，農曆年前美國航線滿艙，運價調漲 20~30%，貨櫃 2603 長榮、2609 陽明緩步走漲，因整體航運業景氣逐漸走出谷底，觀察指標股為 2603 長榮。

(2) 水泥：中國大陸水泥報價走揚，加上類股股價基期偏低，1101 台泥、1102 亞泥出量股價再創波段的新高，由於中國去產能、環保，一帶一路支撐水泥價格，1101 台泥為主要的受惠廠商。

(3) 鋼鐵：LME 鎳價上揚，市場預期將帶動不銹鋼廠商獲利，推升周五 2027 大成鋼、8415 大國鋼、2034 允強、2030 彰源、5014 建錩普遍上漲。

(4) 金融：全球升息循環啟動，外資連買數日，2881 富邦金創波段新高；2882 國泰金逼近前波高點。

6. 由於面臨前波高點，解套賣壓出籠，個股震盪會加劇，故選股方向可留意拉回整理 IC 設計、PCB 上游材料、二線塑化等法人買超個股與低基期的生技股。

7. 重點訊息：

(1)CES 將於台北時間本周三（美西時間 1 月 9 日）登場，今年 CES 重頭戲預期仍會是自駕車技術與新款電動車，以及越來越多能聽人話與說人話的智慧家庭裝置；另退燒中的穿戴裝置則可望藉由 CES 扭轉健身獨大方向，朝健康監測發展。

(2) 油價、石化及 DRAM 行情聯袂衝高、加溫，台塑四寶 2017 年獲利上演驚喜躍進！去年台塑四寶合計獲利年增約 11～15％，上看 2,300～2,400 億元，創下近年新高水準，給部份僅推估獲利年增 5％的法人狠狠打臉。

