NBA／3節砍45分柯瑞全場8顆三分率隊大勝快艇

勇士球星 Stephen Curry(柯瑞)一打快艇就來勁，而在今 (7) 日的比賽，他隨隊出征洛杉磯，結果僅花了 3 節就投進了 8 顆三分球、並砍下 45 分，最終也輕鬆帶領球隊以 121:105 大勝對手。

此役勇士前鋒「KD」Kevin Durant 輪休未出戰，Curry 一人肩負球隊進攻端的重任，他也展現球隊一哥的能力，上半場就火力全開轟下 29 分，不過快艇在「最佳第六人」Lou Williams 的 19 分帶領下，還勉強能咬住比數，勇士以 64:55 暫時領先。

不過進入到第 3 節，勇士又打出他們標誌性的「一波流」攻勢，單節強攻 39 分，同時壓制對手得分到 21 分，讓雙方差距迅速拉開到 27 分，比賽至此已無懸念。

勇士此役全隊共投進 13 顆三分，其中 Curry 一人就包辦了 8 顆，即使當家射手 Klay Thompson 本場比賽手感不佳，16 投僅有 4 中、拿下 10 分，但團隊進攻的多點開花，彌補上了他未能拿到的分數。

此外，勇士本場比賽繼續展現他們團隊進攻的特點，全場傳出 31 次助攻，反觀快艇僅有 19 次；雖然快艇在禁區拿到 64 分，但是他們 3 分球 11 投僅 3 中，外線火力的慘澹，中下比賽的敗因。

快艇以 Williams 的 23 分為最佳，另外他們當家球星 Black Griffin 在比賽中遭肘擊頭部而退場，全場僅拿到 5 分、2 籃板。

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