陶冬：全球增長前高後低 美國就業不急未徐

瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬在部落格發文分析，美國非農就業增加人數回落而工資增長加速，股市升、債市跌，增加風險權重成為市場的主旋律。以下為陶冬部落格全文：

整個白宮被 Wolff 的一本書氣得暴跳如雷，半個美國被極端氣候凍得要死，但是這些並沒有影響美國股市上週的心情，S&P500 再創新高，道瓊斯攀上 25000 點關口，全球股市紛紛在 2018 年第一個星期呈上亮麗的成績單。美國非農就業增加人數回落而工資增長加速，股市升、債市跌，增加風險權重成為市場的主旋律，risk on，melt up（意譯 “熔噴”，meltdown 熔斷的反義詞）。強勁的經濟數據、到來的稅務改革和加速中的工資增長，將美國十年期國債利率抬高了 6 點，利率期貨價格顯示市場認為聯儲在三月份再次加息的可能超過七成。伊朗局勢動盪，觸發資金對石油供應的擔心，布倫特石油價格一度站在每桶 68 美元之上，不過未能企穩。加拿大就業數據尤其搶鏡，匯市預計央行升息，加元在上週表現出色，美元指數略降。黃金突破近期牛皮，再升 17 美元。

美國十二月非農就業增加了 148K，時薪環比升 0.3%。就業增長慢過市場預測中位數 190K，時薪上漲符合預期，不過明顯高過上期的 0.1%，居民調查結果也不算強，U-6 失業率反彈。這是一組略為令人失望的數字，但是在已經達到完全就業的情況下，勞工數據應該說不算差。值得關注的是時薪增加的攀升。一個月的數字，未必已經構成新的趨勢，尤其還包含著去年颶風所帶來的統計失真，不過肯定會讓新一屆公開市場委員會將注意力聚焦在工資通脹上。筆者預計聯儲在今年加息三次，首次應該在今年三月。 2019 年能否如耶倫班子預言般再加息三次則很難講。

新年伊始，美中歐三大經濟體的 PMI 數據可圈可點，預示上半年度增長動力仍在上升中，美國減稅和各國商業活動提速正在改善全球經濟前景，也成為支持股市繼續向好的一個重要因素。筆者認為，全球經濟增長呈前高後低狀。目前的增長強勢來源於過去幾年的超寬鬆貨幣政策，復甦終於由消費領域蔓延到投資領域，不過流動性擴張已經接近尾聲，美國引導跨國公司將資金搬回國內，更會收縮美元的海外流動性，拉高海外資金成本。特朗普稅改的意義長遠深刻，但是對於美國經濟的短期刺激效果未必有市場想像的那麼大。中國經濟正處在去槓桿時期，嚴厲監管導致流動性回抽，同時經濟重心移向服務業消費，對世界其他地方的拉動效應下降。

本週市場焦點：1）美國聖誕節銷情，這可能是美國歷史上最好的一次十二月零售；2）伊朗政局、兩韓冬奧運會談（2015 年以來首次接觸）。另外別忘了特爺。

本週記每週六刊出，闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘