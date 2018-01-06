山水水泥(00691-HK)免去及委任山東山水董事及法定代表人

山水水泥(00691-HK)公布，鑒於山東省高級人民法院於2017年12月22日作出關於公司及山東山水唯一股東，公司全資附屬公司China Pioneer Cement(Hong Kong) Company Limited委任李和平為山東山水法定代表人的裁定有效及根據中華人民共和國的相關法律法規，山東山水變更法定代表人無需審查批准機關批准的終審裁定，公司欣然宣佈China Pioneer已通過並向山東山水的董事會及法定代表人發出下列的股東決議，自2018年1月5日起生效。

股東決議為(1)免去李和平的山東山水董事長兼法定代表人職務；(2)免去楊勇正的山東山水總經理(行政)職務及免去閻正為的山東山水總經理(外事)職務；(3)免去趙永魁的山東山水常務副總經理(財務)職務；(4)免去楊勇正、蘇愛珍、廖耀強、閻正為、趙永魁、高勇及劉德權的山東山水董事職務，中國信達資產管理股份有限公司將保留一名山東山水董事的提名名額；(5) 委任韓依克為山東山水董事長兼法定代表人；(6)委任李和平為山東山水副董事長(7)委任趙征為山東山水副總經理兼財務總監；及(8)委任韓依克、齊士強、趙征及潘泳晴為山東山水董事。

山東山水的董事會和領導班子成員載列如下：山東山水董事長兼法定代表人韓依克；山東山水副董事長李和平；山東山水副總經理兼財務總監趙征；山東山水董事韓依克；李和平；齊士強；趙征；潘泳晴。

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