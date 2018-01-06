弘毅投資設立公募基金管理公司獲批

1月5日，證監會公布信息顯示，私募股權投資（PE）機構弘毅投資所申請設立的公募基金管理公司已經獲批，旗下公募基金管理公司名稱為“弘毅遠方基金管理有限公司”（下稱“弘毅遠方基金”），註冊地在上海，註冊資本為1億元人民幣，由弘毅投資100%持股。

據悉，該公司是2018年獲批公募牌照的首家PE機構，弘毅投資也成為繼九鼎投資和深創投等知名私募機構之後，又一個步入公募基金領域的PE機構。

據證監會披露的公告顯示，核準設立弘毅遠方基金，監管部門對公司章程草案無異議，公司註冊地為上海市，公司經營範圍為公開募集證券投資基金管理、基金銷售和中國證監會許可的其他業務。弘毅遠方基金的高層任職，郭文任法定代表人兼總經理、孫艷任督察長。公告還要求，弘毅遠方基金自取得經營證券期貨業務許可證之日起6個月內，應當發行公募基金產品。

為促進公募市場發展，2013年初監管部門公布《資產管理機構開展公募證券投資基金管理業務暫行規定》，辦法實施以來，險資、券商、私募等各路資本開始申請準入公募市場。

2014年7月，首家PE系基金公司九泰基金成立，九泰基金大股東便是私募昆吾九鼎投資。隨後第二家PE系公募基金公司——紅土創新基金管理公司也在同月開業，其大股東為深圳創新投資集團。

2015年11月，由中科招商集團、廣東粵科金融集團等共同發起設立的中科沃土基金管理有限公司在廣州正式揭牌，廣東中科招商創業投資管理公司出資51%。隨後，由新沃資本發起設立的新沃基金也獲批成立。

據悉，弘毅投資早在2015年就向證監會遞交材料，申請設立公募基金管理公司。業內分析師認為，私募希望進入公募主要基於以下考慮：產品線更豐富多樣，有助於直接拓寬資金來源渠道，擴大管理規模，此外還有助於加強品牌效應，提高公信力。此外，不少大型私募有完善、龐大的投研團隊，建立公募體系有助於人才匯聚和激勵等。

目前，盡管公募基金行業仍面臨諸多難題，除了銷售難、人才缺以外，公募產品的同質化也遭詬病。而公募行業的新進者如券商、私募等機構，大多擁有著獨特的行業資源、靈活的市場化體制機制、充足的資金與客戶等，這些勢必會給公募行業帶來新思路、模式，促進公募基金創新。

資料顯示，弘毅投資成立於2003年，為聯想控股成員企業，以並購投資為主要模式，目前管理資金總規模超過700億元人民幣，規模與市場地位國內領先。其出資人包括聯想控股、國科控股、全國社保基金、中國人壽、高盛、淡馬錫及歐美多家養老金和大學校金管理者。成立以來，弘毅投資在醫療健康、消費與餐飲、文化傳媒、環保與新能源、高端制造等領域投資於超過百家中外企業。

證券時報記者 張國鋒

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