嘉義向政院要錢蓋食安大樓遭拒絕賴清德回應了

▲台塑集團撥款 2.9 億元興建的嘉義縣永在食安大樓。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.01.06） ▲台塑集團撥款 2.9 億元興建的嘉義縣永在食安大樓。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.01.06）

行政院長賴清德今（6）日南下嘉義縣太保市視察「永在食安大樓」，針對之前嘉義縣政府向中央索經費興建食安大樓遭拒，賴清德回應表示，考量未來經營、有關定位等方面，行政院會再做周詳考量。

嘉義縣政府發布新聞稿指出，食安大樓興建計畫曾尋求中央協助，但是未獲得奧援，只能尋求民間企業贊助，終獲台塑企業同意捐建食安大樓。為了表達感佩及紀念台塑集團創辦人王永在，將食安大樓命名為「永在食安大樓」，並彰顯「食安永在」願景。

賴清德在嘉義縣長張花冠、衛生福利部長陳時中等人陪同下，視察「永在食安大樓」，並聽取簡報。賴清德表示，立法院非常支持前瞻計畫中關於食安預算，在前行政院長林全任內，在食安方面有新台幣 20 多億元的經費，不過，也在思考如何有效運用，可以迅速發揮效果，並兼顧到區域平衡。

賴清德說，「永在食安大樓」從興建等都沒問題，但是後續經營與定位等方面也要考量，行政院會再做周詳的考量。針對衛福部食藥署是否要在嘉義設南部中心，賴清德表示還需要評估。

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