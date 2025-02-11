提前進口！美國1月貨櫃進口量創歷史同期新高 四成來自中國

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-11 14:13

‌



趕在美國總統川普多次威脅的「2.1 關稅日」前，美國 1 月貨櫃進口量創下歷史同期新高，且四成來自中國。

據《財聯社》周二（11 日）報導，Descartes 的數據顯示，1 月美國海港的貨櫃進口量為 2,487,470 萬標準櫃（TEU），年增 9.4%，也超過 2022 年寫下的前一個 1 月進口紀錄。這代表美國海港處理的進口貨櫃數據連續第七個月保持在 240 萬標準櫃左右。

‌



有跡象顯示，一些美國進口商在預期新關稅和其他潛在供應鏈中斷之前搶購了一些商品。專家表示，近幾個月來，從塑料玩具到機械零件，商品價格都有所上漲。

川普在本月初簽署行政令，正式宣布自 2 月 4 日起對中國商品加徵 10% 額外關稅。除此之外，他還曾宣布對墨西哥和加拿大進口產品徵收 25% 關稅，但他隨後又將墨加關稅暫停至 3 月，以便進一步談判。

整體而言，Descartes 的數據顯示，1 月美國海港處理的來自中國的貨櫃數量猛增。

據《路透社》周一報導，美國當月從中國的進口量為 997,909 個 TEU，年增 10.2%，月增 10.6%。這個數字幾乎相當於美國海港所有進口貨櫃處理量四成。

Descartes 的報告指出，這一增長是進口商搶美國對華關稅前敦促發貨，農曆新年效應也產生不小影響——這通常會帶動假期前出貨量增加。

Descartes 在報告中表示，這給進口商帶來了不確定性，可能會擾亂未來幾個月的貿易流。

笛卡爾行業戰略總監 Jackson Wood 指出，「新關稅和潛在關稅的影響，加上中國農曆新年因素，導致 1 月美國貨櫃進口量增加。這些貿易政策發展給全球供應鏈帶來了巨大不確定性，加劇了人們對進口成本上升和供應鏈中斷的擔憂。隨著貿易緊張局勢升級，企業和消費者都可能面臨物價上漲和市場長期波動的風險。」