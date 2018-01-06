亞運／離亞運還有一段時間陳傑：訓練以不要受傷為主

「跨欄王子」陳傑今 (6) 日參加 2018 台北渣打公益馬拉松視障陪跑員訓練營，除了當陪跑員外，還親自體驗「黑暗路跑」。除此之外，他也分享自己目前練習的狀況，表示目前離亞運還有一段時間，因此自己是以不要受傷為主。

「剛在體驗時會覺得很壓迫，因為現場很大聲所以聽不到陪跑員的聲音，也不適應全盲的狀態，因此很怕。」陳傑在結束活動後笑著說，其實自己在跑的時候是故作鎮定，事實上怕得要死，真的很佩服這些視障朋友。

而經過這一次的體驗，陳傑對於之後擔任陪跑員的角色顯然也更有心得了，他表示在黑暗中自己會因為看不到前方而遲疑，也無法很快的進入到跑步的狀況，因此陪跑員要多給予言語上的鼓勵，以幫助他們克服恐懼。

至於要如何來提供實際幫助，陳傑笑著說當天自己可能試著用唱歌、閒聊的方式，讓夥伴不要那麼怕，而要唱的曲目就以他愛聽的為主。

「陪跑壓力更大。」陳傑還指出，他認為陪跑比自己比賽壓力還大，因為這時你要帶著另一個人跑，要配合他的體能和節奏，要帶領他突破、完成夢想，而比賽是對自己負責，所以前者要背負的更多。

提起目前的近況，陳傑表示大家都還不錯，還沒完成冬季訓練，教練也要大家以不要受傷為主，畢竟從二月到八月的亞運還有幾乎半年的時間，現階段不會做太強的訓練。

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