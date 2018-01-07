中國監管趨嚴 比特幣挖礦開始出海發展

摘要：一浪接一浪的監管措施下，許多挖礦企業已經轉向海外：擁有世界最大比特幣礦池的比特大陸正、在新加坡建立總部，第三大礦池萊比特也在加拿大開設設施。

繼去年監管重拳打擊下掀起的 ICO「出海」潮後，又一輪比特幣挖礦開始了「出海」。

在監管不斷趨嚴的背景下，許多行業內領先的挖礦企業已經開始轉向海外了。

彭博社報導，擁有世界最大比特幣礦池「蟻池」、位於北京的礦機公司比特大陸（Bitmain）正在新加坡建立總部，並在美國和加拿大也擁有採礦業務；第三大礦池萊比特（BTC.Top）也在加拿大開設分支；第四大礦池微比特（ViaBTC）也已經登陸冰島和美國。

淘金聖地：加拿大溫尼伯

在眾多海外目的地中，一座加拿大小城正在成為數字曠工嚮往的淘金聖地。

加拿大媒體 CBC 日前報導，一大批來自全球各地的數位貨幣投資者將溫尼伯視為開設礦場的最佳場所。當地便宜的電價和偏低的年均氣溫被挖礦投資這視為最大的兩個優勢。

數位貨幣挖礦需要耗費大量的電能，北美洲 20 個主要城市中，溫尼伯電價最低，紐約、多倫多等地的電價接近溫尼伯的 3 倍。此外，礦機工作時發熱嚴重，溫尼伯平均氣溫低於 10 攝氏度，很適合散熱。

不過即便如此，全球比特幣網路的算力向中國聚攏容易，要再次尋找足以「接盤」的下家卻很難。

華爾街見聞提到，目前 77.7% 的全球比特幣網路算力 (network hashrate) 仍在中國境內。況且比特幣礦機所需的大量專用硬體設備，其生產廠家也都在中國。

監管聚焦「挖礦」業務

實際上，在去年 9 月對虛擬貨幣交易所出手整治後，近來監管部門的注意力已經集中到了「挖礦」業務。

第一財經周五報導，網路金融風險專項整治辦工作領導小組近日下發通知，要求各地引導轄內企業有序退出「挖礦」業務，並要求上報「挖礦」企業的耗電、電價等情況。

通知指出，「挖礦」企業，在消耗大量資源的同時，也助長了「虛擬貨幣」投資炒作之風。

此外，本周還有關於「央行召開閉門會議，討論比特幣礦場限電」的消息傳出。

《財經》援引接近央行人士表示，該會議子虛烏有，不過監管對比特幣挖礦的態度是否定的，最終的想法是希望其消失，而不是規範。但因不符合行政習慣，沒有關礦依據，央行不可能關停，限期關停的說法也不嚴謹。

『新聞來源／華爾街見聞』