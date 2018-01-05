加密貨幣開年瘋狂 美國三大監管機構齊發風險警告

摘要：美國三大監管機構 4 日先後就虛擬貨幣投資發布風險提示，他們提到，加密貨幣不適合心理脆弱的投資者；如果投資者由於對手方違法而遭遇損失，即便監管努力追查，仍有很大可能無法挽回投資。

開年第一周，在加密貨幣資產和相關概念股集體陷入狂歡之時，美國監管機構集體「坐不住了」。三大監管機構在周四集體發聲，提示加密貨幣等投資風險。

當地時間 4 日，北美證券管理協會（North American Securities Administrators Association，NASAA）發布風險提示，提醒加密貨幣投資者「對包括加密貨幣在內的投資保持謹慎」。

NASAA 主席 Joseph P. Borg 認為，投資者應當理解與加密貨幣投資相關的風險，包括加密貨幣本身、加密貨幣期貨合約，以及其他底層資產以某種方式連接到虛擬貨幣的金融產品。Joseph P. Borg 稱：

最近與加密貨幣投資相關的價格大幅波動和投機行為很容易讓毫無戒心的投資者湧入他們可能不完全理解的投資。加密貨幣和與之相關的投資是高風險產品，有著未經證實的歷史記錄，價格高度波動。再加上較高的欺詐風險，投資加密貨幣不適合心理脆弱的投資者。

隨後，美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Jay Clayton、委員 Kara Stein 和 Michael Piwowar 發表聯合聲明，「聲援」NASAA。SEC 在聲明中對 NASAA 表示讚賞，稱其發布的風險提示為「及時而深思熟慮的提醒」。SEC 強調：

NASAA 的風險提示還提醒投資者，當他們買入證券時，他們有權受到州和聯邦證券法律的保護，且賣方和其他市場參與者必須遵守這些法律。不幸的是，許多 ICO 的支持者和其他加密貨幣相關投資的參與者並不遵守這些法律。SEC 和各州證券監管機構正在追查違規行為，但我們再次警告您，如果您遭遇了損失，我們的努力可能無法挽回您的投資。

無獨有偶，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 也在 4 日發布了聲明。CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo 在聲明中指出：

毫無疑問，虛擬貨幣和虛擬貨幣衍生品帶來了巨大的機遇和挑戰。作為一個聯邦市場監管機構，CFTC 意識到比特幣等虛擬貨幣存在巨大風險。除了技術本身處於起步階段，與虛擬貨幣相關的風險還包括：不受監管的交易平台的營運風險；駭客交易平台和虛擬貨幣錢包的網路安全風險；價格劇烈波動的投機風險；通過傳統市場濫用的方式造成欺詐和操縱風險，例如哄抬價格、內幕交易、虛假披露、龐氏騙局和其他形式。

CFTC 強調，忽視虛擬貨幣交易不會讓它消失，並且這也不是負責任的監管策略。CFTC 認為，對虛擬貨幣負責任的監管應對措施是消費者教育、主張 CFTC 的權威、對衍生品和現貨市場交易進行調查，對欺詐、濫用、蔡總和虛假教唆等行為進行起訴，並與其他監管機構積極協調。CFTC 稱，自己一直在遵循這一做法，並將繼續這麼做。

J. Christopher Giancarlo 還宣布，CFTC 的市場風險諮詢委員會 (MRAC) 將於 1 月 31 日召開會議，商討新產品的自行認證 (self-certification) 和操作規則。此外，CFTC 技術諮詢委員會 (TAC) 也將於 1 月 23 日舉行會議，商討與虛擬貨幣相關的挑戰、機遇和市場發展。

開年第一周加密貨幣集體狂歡

華爾街見聞此前提及，本周，虛擬貨幣和區塊鏈概念迎來一波大爆發。在比特幣暫時偃旗息鼓時，瑞波幣、以太幣等其它幣種大放異彩，區塊鏈相關概念股驚現火箭式躥升。

躋身第二大加密貨幣的瑞波幣乘勝追擊，一舉將創始人送上全球十大富豪排行榜；被甩到第三的以太幣也不甘示弱，首次突破 1000 美元大關。其他小眾的加密貨幣漲勢則更加驚人：

(圖片來源：coindesk)

在這股熱潮帶動下，與加密貨幣概念相關的股票也搭上了「順風車」。遊戲開發商 Timefire VR、軟飲料公司長島冰茶（Long Island Iced Tea Corp）、行動支付公司 Net Element、人人網、中網載線等美股上市公司均在「蹭上」加密貨幣或區塊鏈熱點後股價飆漲。

『新聞來源／華爾街見聞』