2018年關於比特幣的5大預測

滙通網 7 日報導，一些投資者和分析師認為，加密貨幣 2018 年將面臨更多陣痛。他們就 2018 年數位貨幣情況給出五個預測：更多機構將進入加密貨幣領域、監管增多導致比特幣價格下滑、比特幣未來波動增大、其他加密貨幣價格將上漲、股票投資者或有機會投資與數位貨幣相關的 IPO。

1. 更多機構將進入加密貨幣領域

Canaccord Genuity 的分析師格雷厄姆 (Michael Graham) 表示:「我們的機構投資者非常有興趣了解加密貨幣更多信息，並更接近加密貨幣。我們的一個主題是，2018 年將有更多機構投資者進入加密貨幣市場。」

此外，與比特幣相關的機構級投資產品數量正在增加。

除了 2017 年 12 月推出比特幣期貨的芝加哥商品交易所 (CME) 和芝加哥期權交易所 (CBOE)，全球金融服務公司 Cantor Fitzgerald 和納斯達克 (Nasdaq) 也在規劃自己的衍生產品。分析師還預計，監管機構將在 2018 年下半年或 2019 年初批準一個比特幣交易基金。

CoinDesk 的研究主管鮑爾 (Nolan Bauerle) 在一封電子郵件中表示: 「 隨著受監管的期貨市場在 2017 年上市，這已經為 ETF 在 2018 年獲得批準鋪了路。實際上，CBOE 在 2017 年年底申請 6 種加密貨幣 ETF，可能在 2018 年得以上線。這將極大方便機構投資者接觸到加密貨幣。 」

不過， 美國證券交易委員會拒絕置評。

2. 相應監管會更多，比特幣價格將會下滑

不過，與此同時，監管機構可能會試圖限制加密貨幣的投機。在過去幾個月，關於加密貨幣的風險，證券交易委員會越來越直言不諱地對投資者提出警告。該委員會擔憂一些公司與代幣相關的聲明，從而暫停了一些公司的交易。

Canaccord 的格雷厄姆表示：「我們將會看到監管機構的執法行動。」他預計，更多的監管將導致整個行業出現重大價格錯位。

在過去的 12 個月裏，比特幣價格飆升超過 1500 個百分點，接近 16200 美元。但是，這一價格仍比 2017 年 12 月中旬創下的 19800 美元紀錄高點低了約 18%。與此同時，根據 CoinMarketCap 的數據，在過去幾周，較小的加密貨幣價格已經翻了幾倍，使得所有數位貨幣的市值超過 7700 億美元。

不過，監管機構的行動可能會阻止此類漲勢。2017 年 9 月，中國對數位貨幣進行打擊，比特幣價格暴跌逾 2000 美元。

風險投資公司 Blockchain Capital 的董事總經理兼研究主管博加特 (Spencer Bogart) 預計，許多加密貨幣資金沒有準備好應對每月 25% 的跌幅。金融研究公司 Autonomous Next 的全球戰略總監索科爾 (Lex Sokolin) 預測，2018 年加密貨幣數量將增長近三倍，達到 500 只。

3. 加密貨幣未來波動將增大

對於未來加密貨幣的走勢，也出現了一些截然不同的觀點。一些分析人士預計，比特幣 2018 年的波動將更大。

加密貨幣投資公司 BlockTower Capital 的首席投資官保羅 (Ari Paul) 預測，在 2018 年某個時候，比特幣價格能高達 30000 美元，也可能低至 4000 美元。

一些分析師認為，比特幣價格最終將進一步上升。背後的一個原因是，隨著數位貨幣出現更多分裂，投資者將押注於分支比特幣現金。

2017 年 8 月 1 日，在一個被稱為「硬叉」的事件中，誕生了一種被稱為比特幣現金的新數字貨幣。Canaccord Genuity 分析師格雷厄姆 (Michael Graham) 表示，『相比 2017 年，我們認為能在 2018 年獲得更多的「硬叉」。最終，我們認為，這些「硬叉」將是比特幣價值和長期逆風的短期順風。』

不過，比特幣仍面臨許多挑戰，比如提高交易費用和速度。

4. 比特幣很流行，其他加密貨幣價格將上漲

雖然過去兩周比特幣價格停滯不前，但像瑞波幣、恒星幣和波場幣等小型數位貨幣已經躍升為市值最大的加密貨幣。

數位資產交換公司 ShapeShift 的首席執行官沃裏斯 (Erik Voorhees) 表示，與一年前比特幣在平台上形成的主導地位形成鮮明對比的是，目前平台上大約一半的交易根本就不涉及流行的數位貨幣。

分析人士還指出，比特幣是最成熟的數位貨幣，因此通常成為新投資者進入加密貨幣領域的方式。

5. 股票投資者或有機會投資與數位貨幣相關的 IPO

隨著人們對數位貨幣的興趣日益濃厚，參與這項業務公司的價值已經高達數十億美元。領導美國加密貨幣市場 Coinbase 的價值高達 16 億美元，表明其可能尋求進行 IPO。

Canaccord Genuity 的分析師格雷厄姆稱：「我的確認為，公眾 2018 年將看到更多加密公司自己的 IPO，以及更廣泛區塊鏈公司的 IPO。」

然而，正如美國更強大的監管鼓勵了國外的區塊鏈發展，第一次與加密貨幣相關的 IPO 可能不會發生在美國。Propel VC 的合夥人吉爾伯特 (Ryan Gilbert) 表示：「此類 IPO 首先會出現在美國以外的國家。」

無論如何，對於那些宣布加密貨幣相關公告，並將「區塊鏈」添加到其名下的公司，投資者需要對此非常謹慎。