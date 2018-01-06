交易量大跌 歐洲金融大爆炸式改革的影響已經出現

摘要：歐盟具有革命意義的金融新規 MiFID II 正式生效首日，以歐元計價的政府債券交易量比 30 天平均值下降 25％；歐洲股票的交易量比過去 30 天低 13％，為科技泡沫以來的最低水平。

1 月 3 日是影響整個歐洲金融業的新規 MiFID II 正式生效的日子，不過新規實施首日，市場交易量就遭遇大跌。

《華爾街日報》援引 Trax 數據，當天以歐元計價的政府債券的交易量，比 30 天平均值下降約 25％；英國政府債券交易量下降約 11％。

文章指出，這是與新規讓經紀商在交易完成之前公布交易價格有關，這個規定的目的是為了提高交易透明度，但是減慢了交易結算的速度。

不僅是債券，股市和其他資產種類也受到了影響，成交清淡。

彭博社統計 Stoxx600 指數後發現，周三的股票交易量比過去 30 天的水平還要低大約 13％，而過去 30 天已經是網路泡沫破滅以來成交量最低的時期了。相比之下，美國的交易就非常活躍。

野村亞洲交易主管 Neil McLean 接受彭博社採訪時預計，這個趨勢在短期內還會繼續，但是監管帶來的影響需要更長時間才會變得更加明顯。不過可以肯定的是，「輸家要遠多於贏家」。

從股票到大宗商品，這份長約 7000 頁、共有 170 萬項條款的法律框架將讓歐盟進入更嚴格金融監管的時代。

MiFID II 重點集中在三個方面，即追蹤交易、交易更透明化、研報定價。有研究公司預計，大約 20% 的歐洲投行活動將會受到 Mifid II 的「顯著影響；MiFID II 將在金融行業中耗資超過 25 億美元。（《見聞問答 | Mifid II——這場遊戲規則的修訂將如何震動金融界？》）

其中，研報定價的規定就意味著許多的研究員將面臨失業的命運。

Frost Consulting 統計，相比於 2008 年，主要的全球投機銀行在 2017 年已經把股票研究預算削減了一半以上。麥肯錫則預測，全球 10 大賣方銀行每年 40 億美元的研究經費可能會下降 30%。

『新聞來源／華爾街見聞』