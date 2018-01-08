冷冰冰中韓關係凍傷愛茉莉太平洋2020年亞洲第一的美夢

近日，旗下擁有悅詩風吟、雪花秀（Sulwhasoo）、蘭芝（Laneige）、innisfree、IOPE 品牌的韓國最大化妝品企業愛茉莉太平洋新聞不斷。

中國經濟網今 (8) 日援引國際金融報報導，2017 年底，中國國家質量監督檢驗檢疫總局通告顯示，根據近期檢驗檢疫情況，253 家企業出現不良記錄，決定對這些進口食品化妝品企業采取加嚴監管措施。愛茉莉太平洋 (Amore pacific)(002790-KRX) 的臉部護膚乳液赫然在列。

愛茉莉太平洋股價

報導指出，與此同時，韓國化妝品媒體富體美麗統計顯示，愛茉莉太平洋第二季度整體銷售額為 1.29 兆韓元（約合人民幣 78 億元），年減 10.3%，營業利潤 1247 億韓元（約合人民幣 7.6 億元），年減 48.2%；第三季度持續下滑，銷售額為 1.41 兆 韓元（約合人民幣 86 億元），年減 14.2%，而凈利潤更同比減少 39.7% 至 1324 億韓元（約合人民幣 8.08 億元）。

資深日化專家張兵武表示，近四成利潤下滑，基本是因前段時間中韓關係遇冷，韓妝在中國市場受挫。 這家來自韓國的化妝品巨頭似乎離「亞洲第一」這一目標越來越遠。

據了解，愛茉莉太平洋集團是享譽全球的韓國化妝品集團公司。公司成立於 1945 年，旗下子公司橫跨數十個行業，不僅擁有自己的研發中心，而且海外分支機構遍布全球，國際行銷網遍及 40 多個國家，所生產的化妝品項目多達 4000 多種。

早在 2015 年 9 月，在首爾召開的媒體會上，愛茉莉董事長徐慶培曾表示，公司將借助韓流熱潮，宣傳「亞洲之美」戰略，力爭 2020 年將銷售額提高至 12 兆韓元，這一目標與當時位居亞洲首位的資生堂提出的同一年度超過 1 兆日元的銷售額目標持平。

彼時正逢韓流熱潮強勁，而且日本資生堂在中國市場的銷售因中日關係遇冷而陷入苦戰，愛茉莉太平洋看到了機會，準備「專注深挖中國市場」，表示將力爭在 2020 年奪走「亞洲第一」的寶座。

可不到兩年時間，時過境遷後完全是另一番景象，相比之下資生堂的業績回暖上升（2017 年上半年的營業利潤同比增長 73.9%，達到了 347 億日元），愛茉莉太平洋則嘗到了中韓關係遇冷的後果。

「目前愛茉莉太平洋與資生堂相比，在品牌數量（質量）、研發技術等方面都有一定差距。」一位不願具名的業內人士表示，當然愛茉莉營銷能力很強，僅僅依靠韓流風潮，要追上資生堂很難。

一位在日本調研過日化企業的金融專家也認為，計劃不如變化，拓展海外市場，什麽因素都不能小覷，從文化習俗、法律法規、市場環境到政策條例，一個差錯或者問題都能導致失敗。而據該專家的了解，韓妝整體的質量，或者說韓妝企業的品控能力並沒有趕上日系品牌。

在業績下滑的同時，愛茉莉太平洋旗下產品曾屢被曝光質量問題。 2016 年 9 月 26 日，韓國食品藥品安全處稱愛茉莉太平洋旗下 11 款牙膏被檢出含有加濕劑有害成分，下令召回並暫停銷售該產品。雖然事後韓食藥處強調被召回的產品不會對人體造成傷害，但這一說法並沒有贏得韓國消費者的信任，愛茉莉太平洋被消費者索賠 3.15 億韓元。

另據韓媒報導，2016 年 9 月 30 日，愛茉莉太平洋集團旗下品牌「愛麗小屋」與 「 ARITAUM」的眼影產品因違反相關條例，在未得到成品合格判定前發貨，其生產企業被勒令停止製造業務。

2017 年初，中國國家質量監督檢驗檢疫總局發布《2017 年 1 月未予準入的食品化妝品信息》，蘭芝旗下的蘭芝臻白凈透保濕乳、蘭芝水活力噴霧（保溫修護）、蘭芝水活力噴霧（舒潤）共 3 批次產品因檢出金黃色葡萄球菌被銷毀處理。公開資料稱，金黃色葡萄球菌是一種常見的致病菌，此次涉及的三種護膚產品，在使用方法上均直接接觸人體皮膚，長期使用可能會引起嚴重感染。

而 2017 年底，愛茉莉太平洋的臉部護膚乳液又因未附金黃色葡萄球菌項目檢測報告，而被添加不良記錄。 儘管出現問題的產品大部分並非愛茉莉太平洋公司直接生產，但其品牌名譽在亞洲各國遭受重創。而愛茉莉太平洋集團的品控能力和危機處理能力也被外界質疑。

「 在經歷這種大事件（中韓關係遇冷）以後，質量還總是被擔憂，愛茉莉太平洋預期（成為亞洲第一）的希望還在，但是已經很渺茫了。」上述業內人士表示。

然而，儘管 2017 年中國市場遭遇挫折，但愛茉莉太平洋並沒有坐以待斃。 僅 2017 年 9 月，愛茉莉太平洋旗下就有多個品牌進入海外市場：雪花秀歐洲首家專櫃店在法國巴黎 Galeries Lafayette 百貨開業；悅詩風吟美國首店在紐約聯合廣場開業；蘭芝正式進入美國市場，入駐了 144 家絲芙蘭。此外，愛茉莉太平洋還專為東南亞女性推出了符合當地文化的產品，希望借此打入印尼、新加坡、泰國和越南等市場。

而業內專家指出，中國市場才是愛茉莉太平洋等韓妝品牌的主要增長點，沒有中國市場的支撐，其他地區的業績增長也難彌補損失，其「亞洲第一」夢想恐怕是鏡花水月。