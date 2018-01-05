李慧芬：53元之下買入九龍倉置業(01997-HK) 目標60元

去年本港房地產價格飛升，令地產股也出現一定的升幅，但筆者預期今年零售收租股表現會勝住宅發展股。

今年上半年住宅樓價將進一步上升10%，但下半年因美國進一步加息致使樓價回落10%至15%，地產股(住宅發展為主)或會跑輸大市。由於風險增長，包括香港銀行同業拆息(HIBOR)上升，影響投資情緒；可出售資源潛在增長有限；樓市泡沫爆破風險上升，均導致地產股資產淨值折讓擴大，估值不吸引。

而本港經濟增長好轉，有助推動寫字樓出租率。因中環至灣仔一帶寫字樓項目料於明年初才落成，加快推動搬至非核心地區，較看好觀塘東及鰂魚涌一帶寫字樓多於中環。另外，本港零售自去年上半年起見底並逐步回暖，目前復甦呈現加快，尤其高端市場，相信上行周期只是剛開始，因此看好收租股。

評級機構穆迪給予九龍倉置業(01997-HK)「A2」發行人評級。反映九龍倉置業具規模及良好資產素質，及其本港優質商業物業資產多元化。去年底，公司擁有六項物業，樓面共1,100萬平方呎，涉及商場、辦公室及酒店。過去一年毛收入約185億元，略勝同業。

建議投資者於53元之下買入九龍倉置業，目標60元。

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