鴻寶資源(01131-HK)收購MMHL51%權益的條件未完成

鴻寶資源(01131-HK)公布，有關收購Merge Mining Holding Limited 51%權益的事項，第二批條件之一是印尼共和國能源及礦産資源部重新發出MESD IUP。由于該部門于第二個最後截止日期(即2017年12月23日)或之前并無重新發出MESD IUP，故第二項完成并無及將不會達緻。因此，根據收購及認購協議，公司將不會進一步發行A類可轉換優先股及將不會發行B類可轉換優先股，以及公司將不會額外支付代價。對于集團持有的51%MMHL權益或公司于2015年12月23日第一項完成達緻時發行的6326.53萬股A類可轉換優先股則沒有影響。

于本公告日期，MESD對于集團的重要性并不顯著，皆因(1)MESD尚處于勘探階段，并未開展其采礦營運也并未為集團貢獻任何營業額；(2)集團并無及將不會依賴MESD的營運或財務貢獻；及(3)MMHL集團目前的主要采礦業務由MMI營運，MMI已根據生産營運IUP運作，有效期為由2010年2月12日起至2030年2月11日止20年。因此，董事會認為，未獲達緻第二批條件將不會對集團的營運或財務狀況造成任何重大不利影響。集團將繼續尋求獲得MESD IUP的可能性。

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