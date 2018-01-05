另類生技中心挖金術 深入民生 賺最大!

生物技術應用非常多元，商機遍布民生的食、衣、住、行。根據統計，臺灣生技產業營業額成長，應用生技產業佔 29.6%，有一類同樣以研發為目標而設置的生技中心，首攻健康食品、美容保養品，從深入民生應用出發。

自 2003 年，台糖首先成立生物科技中心，其他「台」、「中」字輩國營企業也陸續投入。

知名傳統產業為尋求提升轉型，也紛紛設立生技研發中心，在自有專業商業利基上，再逐步延伸醫療、醫材、醫藥研發與投資，這些生技中心各自以不同專業與方式加值生技產業經濟，他們默默耕耘真實力，賺最大，成為致勝大贏家！

撰文：徐淨

據產業調查統計，臺灣生技業產業營業額 2015 年為 2,986 億新臺幣，其中，以醫療器材產業貢獻最大，營業額為 1,330 億元，約 44.5%；應用生技產業的營業額為 884 億元，佔 29.6% 次之；持續投注大量心力的製藥產業營業額為 772 億元，則是 25.8%。

過去，主流眼光多停留在資本大、技術高的新藥、醫材，忽視貼近生活的應用生技。

事實上，生物技術 (Biotechnology) 的定義，是具有「利用生命科學的工業技術」之含義。舉凡利用各種生物技術 (包含動物、植物、微生物) 或其產物，透過關鍵技術如基因體學、蛋白質體學、細胞培養、組織工程等，用於製造產品及改善人類生活品質之科學技術，都是生物科技。

自古以來，人類大量應用生物技術於日常生活之中，舉凡優酪乳、酒、醋等，民眾生活處處都是生物技術應用的商機。

增進人民幸福最直接的產業

應用生技產業自 1980 年代於美國崛起，初期應用領域也以生技醫藥為主流，但逐漸擴大至醫療診斷、農業、食品到環保等產業，各國政府也全力扶植應用生技產業為重點發展方向，因為，應用生技是增加人民幸福生活最直接的產業。

提到臺灣應用生技產業的標竿與典範，最具代表性的莫過於國營企業單位。

過去，臺灣國營事業體系諸如台糖、台鹽、台肥、中油、中鋼等，在民生經濟建設扮演火車頭角色，奠定發展基礎及加速經濟建設的功用。然而，隨著時代變遷，面對產業劇烈、快速的變化，國營企業隨之而來的轉型考驗逐年愈趨嚴峻。

如何在靈活的市場還保有強勁優勢，並持續乘載帶動經濟發展的責任，部分國營事業自 1989 年起推動民營化，相關體系有志一同地往生技相關產業發展，陸續成立中心，不論是透過投資掌握潛力市場，或是由本業技術衍生相關產品，如保健、醫美產品。

其中，部分國營事業看中了始終穩定成長、潛在市場龐大，而且滲透民生的保健食品市場，這塊大餅，據 Global Industry Analysts 統計，全球保健食品市場自 2007 的 1,559 億美元，至 2015 年成長至 2,434 億美元，年複合成長率達 5.7%。

逢年過節伴手禮，年年都由健康食品強佔十大排行榜，雞精、魚精、靈芝、樟芝，和更多中草藥菇菌類補品等等，五花八門。現代民眾重視養生保健，經認證的健康食品，吃得安心、送得放心，送禮、收禮，倆倆歡喜。

在地傳統產業轉型升級

國營事業體系經營生技產業投資，憑藉本身堅強的製造能力，透過添加生物技術結合開發。早期台糖推出的酵母粉、健康糖漿、膠囊錠劑、蜆精等營養補充品，到台肥近年投資成立的台海生產機能性健康飲品、深海天然鹽，產品多元、豐富。

在國營事業體系搶攻生技產業之前，民間食品、飲品業者也早有先見之明，更早投入生技中心的成立，目標加值傳產產品。

如提神飲料康貝特自 1970 年代風靡全臺，葡萄王企業為在市場穩定這一片江山，將未來 10 年、20 年發展投放在生物技術。葡萄王積極延攬生技人才，投注研發心力、生產更具經濟價值健康食品，並於日後正式更名為葡萄王生技。

現在多項養生補品名列購物網站十大暢銷品，目前也持續開發植物懸浮細胞培養平臺，搶攻臺灣第一家量產植物細胞企業。

另外，據 Statista 研究調查，全球皮膚保養品市場預估在 2020 年可達 1,470 億美元，台灣經濟研究院生物科技產業研究中心也預估，2020 年國內市場規模可達 574 億新臺幣。其中，面膜為成長最快速的品項，以臉部潤膚及抗老化為主流。

台塑生醫以長庚醫學團隊專業形象，打造針對亞洲肌膚設計保養品牌，力拼國際美妝大廠，搶攻競爭激烈，但相對也沒有獨家寡占的美妝品市場。且事實證明，只要品質能獲消費者肯定，皆能在市場佔有一席之地。

國內最大規模日化龍頭耐斯企業，在十餘年前就積極投入發展高技術門檻染髮劑，進一步於 2013 年正式成立生技中心，跨足醫藥級產品，以生物技術增加公司研發能量與競爭力。

以精製發酵酒類為長的台酒生技，也利用其原料酒粕結合尖端生物萃取技術，創造品牌 VINATA，主打清酒粕精華和紅酒多酚雙精萃，達到快速吸收、深層保濕的功效，專為亞洲輕熟齡打造的在地品牌，成果也相當豐碩。

眾家國營企業、在地傳統產業轉型以應用生技為主，以自身專業技術利基，添加生物研發工程，提升產品價值，與過去技術成分較缺乏的傳統產業產品作市場區隔優勢。

天使創投 300 萬投抵立法通過

教育部為期 4 年的「生技產業創新創業人才培育計畫」，以農業 / 醫藥生技產業創新創業人

本投資活水，臺灣創新創業生態這一畝田，是否因此能被澆灌得更肥沃，大家都很期待！

來源：《環球生技月刊》 2017 年 12 月

更多精彩內容請至 《環球生技月刊》