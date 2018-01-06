兆赫：基期低的物聯網概念股

【撰文／陳子榕】

為加速 5G 佈建，英特爾首款 5G 新無線電技術 (5G NR) 多模數據機 Intel XMM 8000 系列，以及英特爾最新 LTE 數據機 Intel XMM 7660，陸續發展推出，一次端到端 (end-to-end) 完整的 5G 通話，是 Intel 5G 數據機發展的一大里程碑。

今日的無線網路資料傳輸，就如同單線道高速公路上開車，但未來的無線網路資料傳輸，就如同一條寬闊的多線道，超級高速公路，資料將會在 5G 網路中以飛快速度進行傳輸；5G 帶來的高速、巨大資料傳輸量以及低延遲，將產生網路傳輸革新，台灣廠商未來可望持續受惠。

目前兆赫 (2485) 主要產品為機上盒 STB、低雜訊降頻器 LNB，以及 CATV 有線電視相關產品。其中 STB 營收比重大約 5 成以上，LNB 營收比重約 20～30％，其他有線電視相關產品比重約 2 成左右。主要客戶包括有線電視業者、衛星電視業者，外銷歐美地區占營收比重約 9 成，僅有 1 成內銷。工廠位於嘉義、新竹、深圳等地。

受到 STB 主要客戶產品調整影響，兆赫 STB 訂單自 2016 年下半年後逐步下滑，2017 年以來 STB 整體出貨量亦較去年同期減少。同時，LNB 及有線電視設備產品也分別因客戶公司整併及產品新舊交替導致拉貨力道放緩，造成 2017 年前 3 季營收僅 65.4 億元、年減達 39％。

來源：《萬寶週刊》 1262 期

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