全台唯一3D浮空投影 世紀婚禮宛如在國外

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

結婚是伴侶人生中最看重的一件事，尤其是「場地」的選擇，通常是兩人之間第一個共同做的重要決定。想要獨一無二，又讓賓客留下深刻印象，就要量身打造一場有如童話般，堪稱前所未有的繽紛視覺，讓這一生的經典畫面刻印在照片和影片永流傳。

「一般的新郎，都會尊重女孩子，父母也尊重年輕人，因為生育率低，所以現在是年輕人、小資女的買方市場。」星靓點花園飯店副董事長邱志義分析，多數新人年齡層落在重時尚、追求新鮮、喜歡獨特的「35 世代 (1978～1987 年生，介於 30 至 39 歲)」。根據內政部戶政司統計，2016 年最多數的男方結婚年齡，是 35 至 39 歲，有 4884 人，而多數的女方結婚年齡也在 35 至 39 歲，有 5248 人。

近十年來，結婚從一年三十五萬對下降到十四萬對，婚宴會場業競爭激烈，新人最在意的地點選擇，從「外」到「裡」，考慮的是交通、停車場、舞台效果、菜色，因此邱副董認為，要在同業中做出無可取代的獨特性，得在「設備、場地、地點能夠贏人家。」

時尚婚宴 感動服務

邱志義以前是廚師，高中畢業就做這一行，三十六年來沒換過工作，在文山區開餐廳，憑好手藝受邀上《冰冰好料理》電視節目，人稱「小叮噹師」走紅出版料理書，目前在景美捷運站二號出口附近開設可以容納 250 桌，且一樓到六樓全挑高，五米八的時尚婚宴會場，投入大量資金引進軟硬體設備，21 米表演舞台，可以站一百人，擁有全台灣唯一 3D 浮空投影，可以辦得像演唱會，更打造有如同置身國外的夢幻水晶教堂，讓新人進行浪漫證婚儀式。

「我跟我們廚房師傅講，要做到善的循環，使用天然食材，注重食的衛生安全，和色、香、味、潔。」也提供餐前的雞尾酒、點心，不僅菜色追求完美，盡乎苛求，邱志義也重視服務品質，協助第一次結婚的新人設計每個細節，「把『客人』當成『家人』看待，解決他的問題。」從帖子印製、婚紗選擇、喜餅、婚宴流程全包辦：「我們的婚企人員提供『感動服務』，還有小管家幫客人想到細節。」

宴會場足以演奏小提琴、大提琴，3D 浮空投影投射在雪白婚紗上，幻化成七彩多層次婚紗，秀給賓客看的婚紗照也能完美呈現，邱志義說：「LED 解析度百分百不會霧掉，即使全場燈打開也還是清楚的。」還可以兩人敲響幸福鐘，並設有許願池，親友可以一同放空飄汽球。

結合動畫 打造科技又浪漫的殿堂

就連新娘休息室也很大器，保險箱、冰箱和大型禮服衣櫃俱全。「電子簽到」更是一絕，讓賓客到達後，可直接用手機拍 QR Code，立即傳送到新娘休息室，同時監控現場連線。邱副董強調整體質感：「花藝師不是一般花店，而是跟西班牙、德國花藝師合作設計主題。」也曾經有客人大玩創意，穿成鋼鐵人、美國隊長抱著美嬌娘進場，非常符合年輕人「愛玩婚」的 Style。

「做婚宴會館，沒有品質就沒有尊嚴！」是邱志義一貫的堅持，讓三立八點檔《一家人》也來取景拍攝，還有藝人宋逸民、陳維齡結婚周年紀念也在此舉辦，總統、政商名流常在此舉行宴會，藉由動畫讓會場成為一個科技又浪漫的殿堂。邱志義強調：「永續經營，就是要有正確的觀念、良好的態度，創新的思維，所以常出國觀摩別的婚宴會館，去學習、取經。」他抱著善盡極致的使命感：「我們的責任就是打造幸福的感覺，一場完美的婚宴！」

五大特色

★水晶婚禮教堂挑高九米穹頂式建築。

180 度視野的開闊穹頂開放式證婚庭，其設計概念來自於關島的「海之教會」而建立的白色水晶教堂。

★全台首創浮空 3D 演唱會等級舞台

獨家引進，虛實合一的浮空投影，搭配新人幸福滿溢的合影，誠如每對新人所嚮往的專屬定制愛情故事主題婚禮。

★宴席場地均無樑柱，視野無障礙

六種不同主題宴會廳，斥資數億，各廳房內懸掛 LED 燈及水晶吊燈，絢麗光環，映照在藍、綠、紫、橘、紅各色主題，襯托出美麗新娘，展現巨星般華麗氣勢。

★打造獨立進出不受打擾的婚顧中心

業界一般容易輕忽訂席新人在婚期之前的躁鬱不安，星靓點花園飯店設想周全，提供專屬的訂席中心及專業的服務人員，協助新人解決婚禮所有相關疑慮。

★嚴格把關的菜色

每一道菜色嚴格把關，由專業廚師團隊親手製作的精美宴席，徹底改變一般婚禮的吵雜喧嘩感，讓來參加星靓點花園婚宴的來賓享盡高雅的尊貴體驗。

2018 年喜宴優惠

1. 凡預定滿 20 桌以上，即贈送婚紗攝影包套或價值 $39800 背板豪華佈置 (二選一)

2. 指定日 (農民曆非好日子，不是熱門時段)，婚宴全部 85 折優惠，滿 20 桌再加贈好禮五選一 (教堂證婚儀式、花式棉花糖 3 小時無限量供應、贈送 ReSarah 手做婚鞋男女各一雙，男女點心免費升級為哈根達斯冰淇淋、免費印卡讚租借)

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來源：《理財周刊》 906 期

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