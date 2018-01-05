Tesla再度推遲Model 3量產時程，和大等相關供應商受波及

【財訊快報／戴海茜報導】受特斯拉 Tesla 再度推遲 Model 3 量產時程，恐將衝擊相關零組件供應鏈廠商訂單動能，包括和大 (1536)、貿聯 - KY(3665) 及乙盛 - KY(5243)股價都呈現拉回走勢，其中和大在歐系外資最新出爐的報告調降評等，由原先的「中立」調降至「賣出」，目標價由 134 元降至 122 元。據了解，因電池模組組裝瓶頸原因，原本 Tesla Model 3 每周 5000 輛產量目標又將再延到今年第二季底，並下修第一季末目標每周 2500 輛，如此，法人推估，第一季 Tesla 總交車量達 4.5 萬輛，其中 Model 3 占 1.6 萬輛，而 2018 年 Model 3 全年產量將下修至 15-20 萬輛。



凱基投顧指出，Model 3 亞洲零組件供應鏈 2017 年第四季出貨規模已達 2-3 萬輛，同時 Model 3 實際產量僅 2425 輛，反映短期內 Tesla 將面臨較大零組件庫存壓力。



凱基投顧表示，受到電池模組生產瓶頸影響，台廠 Model 3 零組件出貨自 2017 年 10 月高點 5000 輛水準開始回落，至 11 月已減至每周不到 2000 輛；鑑於 Tesla 於 2018 年第一季每周 2500 輛新生產目標，預期第一季拉貨力道持續每周在 1000-2000 輛間。



儘管歐系外資看淡，但有法人仍認為，和大積極爭取非特斯拉客戶的認證，不排除農曆年前可望釋出好消息，且在電動車趨勢持續揚升趨勢下，2019 年、2020 年的營運動能可望超乎市場預期。



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