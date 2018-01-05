台股盤中─前波高點關前暫時止步 量縮整理後可望再攻

美股周四齊揚，尤其是道瓊工業指數攻上 25000 點，推升台股今 (5) 日以小紅開出，一度拉升至 10870.13 點，可惜在前高關前止步，在短線漲多下出現拉回， 法人認為，目前盤面仍強勢，資金行情下呈現類股輪動，仍可偏多操作，不用預設太多立場，但留意不要過度追高。

台股今日以 10856.92 點開出，小漲 8.29 點，股王大立光 (3008-TW) 小紅開出後迅速翻黑，盤中跌幅逾 2.6%、權王台積電 (2330-TW) 開小紅後也是翻黑，鴻海 (2317-TW) 則是小跌開出，盤中跌幅 0.97%；指標股下滑，近期強勢的被動元件股也出現休息，大盤指數無力衝破前高，在短線獲利賣壓出籠下翻黑。

網通股接棒成為今日盤中強勢族群，在 5G 題材，及市場預期 12 月的獲利佳等利多激勵下，成為盤面上的強勢指標，正文 (4906-TW)、智邦 (2345-TW) 等股齊揚；另外，落後補漲的 LED 股表現也相對強勢，美光股價上漲，加上 DRAM 價格續揚，南亞科、華邦電表現也不弱。

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電子股小跌，盤面上輪由金融股及傳產股撐盤，傳產股部分以水泥股及運輸股漲幅領先，鋼鐵及造紙股也是上漲，貨櫃輪價運齊揚下，長榮（2603-TW）、陽明股價領漲，水泥股去年第 4 季表現佳，今年第 1 季可望淡季不淡，台泥、亞泥、嘉泥股價揚；金融股獲買單拉抬，支撐大盤指數跌幅縮小。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤今日攻高，在前波高點前壓回，出現量縮回檔整理走勢，主要是在指數短線急漲後漲多拉回，但盤面仍屬強勢，在資金行情下呈現類股輪動，仍以多方思考正向看待大盤未來走勢。